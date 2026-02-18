El sur de Santa Fe y gran parte del centro argentino bajo alerta por tormentas
El SMN indicó este miércoles por la tarde que en gran parte del territorio santafesino y zonas de otras provincias, como Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Santiago del Estero, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad.
Se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, con actividad eléctrica.
El Servicio Meteorológico Nacional informó este miercoles por la tarde que rigen alertas amarillo y naranja para zonas de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, La Pampa, Tucumán, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca y Salta.
Fuente: SMN
En las zonas donde el nivel de alerta es amarillo, se prevé que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Fuente: SMN
En tanto, donde el alerta es naranja, el área puede verse afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
En Santa Fe
En la provincia de Santa Fe, los únicos departamentos que no están incluidos en la advertencia del organismo para este miércoles son General Obligado, San Javier y Vera.
En todos los departamentos restantes se esperan condiciones de inestabilidad de variada intensidad que podrían persistir hasta el jueves.
Recomendaciones
En cualquier caso, el SMN recomendó no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Además, el organismo sugiere salir solo si es necesario, preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna; cargar los celulares con anticipación: agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía y seguir las instrucciones de las autoridades locales.