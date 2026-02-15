#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en la ciudad de Santa Fe, con tormentas durante gran parte del día, alta humedad y temperaturas templadas.

Imagen ilustrativaImagen ilustrativa
Seguinos en
Por: 

La ciudad de Santa Fe atraviesa este domingo una jornada marcada por la inestabilidad. De acuerdo al reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un alerta amarillo por tormentas y se prevén lluvias intensas durante la mañana, tarde y noche.

A las primeras horas del día, la temperatura se ubicaba en 24°C, con cielo parcialmente nublado, humedad del 84% y viento del noreste a 17 km/h. La visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

clima fabaImagen ilustrativa

El pronóstico indica que las tormentas se mantendrán a lo largo de toda la jornada, con probabilidades de precipitación entre el 40 y el 70%. La temperatura mínima prevista es de 23°C, mientras que la máxima llegará a los 30°C.

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes con viento del norte entre 13 y 22 km/h. Por la tarde continuarán las lluvias, con rotación del viento al sudeste. Hacia la noche, el tiempo seguirá inestable, con descenso leve de la intensidad del viento y marcas térmicas cercanas a los 24°C.

Mirá tambiénLa fuente y la memoria viva de la Plaza Colón de Santa Fe, en el eje del debate

Pronóstico extendido

Para el inicio de la semana, el SMN anticipa continuidad del calor y condiciones variables en la región.

Lunes: mínima de 22°C y máxima de 31°C. Se espera una jornada calurosa y con nubosidad variable.

Martes: leve ascenso térmico, con mínima de 22°C y máxima de 34°C, configurando uno de los días más cálidos de la semana.

Miércoles: temperaturas similares, con 22°C de mínima y 33°C de máxima, manteniendo el ambiente cálido y húmedo.

De cara a la segunda mitad de la semana, las marcas térmicas seguirán elevadas, con máximas cercanas o superiores a los 30°C y posibles episodios de inestabilidad aislada.

CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro