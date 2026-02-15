Alerta amarilla por tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe

A las primeras horas del día, la temperatura se ubicaba en 24°C, con cielo parcialmente nublado, humedad del 84% y viento del noreste a 17 km/h. La visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
El pronóstico indica que las tormentas se mantendrán a lo largo de toda la jornada, con probabilidades de precipitación entre el 40 y el 70%. La temperatura mínima prevista es de 23°C, mientras que la máxima llegará a los 30°C.
Durante la mañana se esperan tormentas fuertes con viento del norte entre 13 y 22 km/h. Por la tarde continuarán las lluvias, con rotación del viento al sudeste. Hacia la noche, el tiempo seguirá inestable, con descenso leve de la intensidad del viento y marcas térmicas cercanas a los 24°C.