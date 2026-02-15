En agenda pública

Cuidacoches en Santa Fe: breve historia de un largo problema que aún no se logra solucionar

Primero, el intento de regularlos; luego, la prohibición directa. Ahora, el municipio busca una ley provincial para ponerles un límite efectivo a estas personas. El trasfondo social: la indigencia, el desempleo y los consumos problemáticos.