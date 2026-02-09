El municipio santafesino pide una ley provincial para frenar a los cuidacoches
El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo explicó, que la iniciativa apunta a contar con reglas más claras y herramientas concretas para intervenir ante estas situaciones y dar una respuesta efectiva a los reclamos de los vecinos.
La actividad de cuidacoches vuelve a generar debate en la agenda local. Crédito: Archivo El Litoral.
La problemática de los cuidacoches volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública de la ciudad de Santa Fe. Desde el Ejecutivo local insisten en que la ordenanza municipal vigente resulta insuficiente para resolver un conflicto que combina seguridad, convivencia urbana y una dimensión social compleja.
En ese marco, el municipio busca ahora respaldo en la Legislatura provincial para avanzar con un marco normativo más sólido que permita una intervención efectiva del Estado. De esta manera lo expresó el secretario de Gobierno de la ciudad, Sebastián Mastropaolo, quien remarcó que existe una definición política clara por parte del intendente Juan Pablo Poletti.
“Es un tema que nos interpela al municipio, hay una decisión política de nuestro intendente de haber sacado la primera ordenanza en la provincia que realmente prohíbe la actividad”, señaló. Según explicó, la norma lleva un año y medio de aplicación y fue acompañada por controles y operativos conjuntos.
Límitesdelmarco legal
Mastropaolo fue contundente al describir las limitaciones. “Hay momentos en los cuales la ordenanza no alcanza porque es una contravención”, afirmó, y agregó que las sanciones previstas —multas— no logran desalentar la actividad. Por este motivo, explicó que el municipio solicitó formalmente el acompañamiento del Poder Legislativo provincial para avanzar con leyes que otorguen más herramientas.
En esa línea, destacó el rol de la diputada Ximena García, presidenta de la Comisión de Seguridad, a quien definió como “nuestra voz en el legislativo provincial”. Según Mastropaolo, el objetivo es articular el trabajo ya realizado en la ciudad con una normativa de alcance provincial que permita una intervención más eficaz de la policía y de la Justicia.
Seguridad,policía ymarco legal
El funcionario también subrayó el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia. “Esto también fue parte de las charlas que tuvimos con el ministro Pablo Cococcioni, que nunca nos dejó solos y trabajamos siempre en conjunto”, afirmó. En ese esquema, recordó que existen operativos especiales y tareas coordinadas entre la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y la policía.
Desde el Ejecutivo insisten en la necesidad de un marco normativo más amplio. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Sin embargo, volvió a insistir en la falta de respaldo legal. “El recurso legislativo es muy escaso. Tenemos únicamente una contravención”, sostuvo. Para Mastropaolo, una ley provincial permitiría que “la policía pueda intervenir, que el fiscal pueda tener un elemento legal” y, de ese modo, prevenir situaciones de violencia. “No queremos seguir con la coacción en la ciudad de Santa Fe”, advirtió.
Una mirada que noes solo punitiva
Desde el municipio aclaran que el abordaje no se limita a la sanción. “Esto no es únicamente punitivo”, enfatizó Mastropaolo, al recordar que existe un programa de inclusión laboral que permitió incorporar a más de 104 cuidacoches a trabajos formales. “Lo que buscamos es la convivencia urbana, que el vecino no tenga ningún tipo de coacción cuando sale a disfrutar”, explicó.
La convivencia en el espacio público es uno de los ejes del reclamo oficial. Crédito: Archivo El Litoral.
Asimismo, sostuvo que la solución debe combinar políticas sociales, herramientas legislativas y aplicación efectiva de la norma. “No sé si la solución es judicializarlo o generar una sanción, sino generar un recurso que nos permita buscar una solución a largo plazo”, reflexionó, y agregó que aún quedan muchas personas en situación de calle que requieren un acompañamiento integral.
Proyectos en debate
Mastropaolo también se refirió a las iniciativas que se analizan en la Legislatura. El proyecto del diputado Walter Ghione, explicó, está más orientado a eventos públicos y espectáculos deportivos, mientras que el del senador Ciro Seisas “es más integral y se adecúa más a la realidad de Santa Fe”. No obstante, remarcó que una eventual ley marco provincial deberá respetar la autonomía municipal.
“Cada municipio puede decidir si quiere prohibir la actividad, restringirla o socializarla”, señaló. En el caso de la capital provincial, fue claro: “Nosotros prohibimos la actividad, lo tenemos muy claro y lo queremos seguir implementando”.
Estacionamiento medido
En paralelo, el municipio avanza con el nuevo sistema de estacionamiento medido. Según detalló Mastropaolo, esta semana comenzó el pintado de dársenas, una tarea que se realiza en horario nocturno para no afectar a los vecinos. “Tenemos un rango de realización de entre 15 y 20 cuadras por noche”, precisó.
Con estas medidas, el Ejecutivo local busca ordenar el espacio público, reducir situaciones de conflicto y avanzar hacia un modelo de convivencia urbana más seguro y previsible para los vecinos de Santa Fe.