Santa Fe: imputaron al trapito por el apuñalamiento en Boulevard y San Jerónimo

La ciudad de Santa Fe volvió a ser escenario de un grave hecho de violencia urbana. El pasado 1° de febrero, un hombre fue apuñalado en cercanías de Boulevard Pellegrini y San Jerónimo, en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular. La víctima fue trasladada de urgencia con lesiones provocadas por arma blanca, y permanece en recuperación.
Tras las primeras actuaciones, se logró la detención de un hombre que, según testigos, trabajaba informalmente como cuidacoches o "trapito" en el lugar. Este jueves se realizó la audiencia imputativa, encabezada por el fiscal Andrés Marchi, quien formalizó la acusación.
El fiscal Andrés Marchi habló con CyD Litoral este jueves. Foto: Flavio Raina.
Imputación por tentativa de homicidio
“El hecho que se investiga es una agresión con arma blanca ocurrida el 1° de febrero en inmediaciones de Boulevard San Jerónimo. Hemos recopilado las primeras evidencias y hoy realizamos la imputación formal”, declaró a CyD Litoral el fiscal Marchi tras la audiencia.
Según explicó el funcionario judicial, la figura legal atribuida es la de tentativa dolosa de homicidio. “Le hemos atribuido un hecho donde la agresión tenía intencionalidad dolosa, por lo tanto lo calificamos como tentativa dolosa”, detalló.
El fiscal evitó brindar mayores precisiones sobre el rol que cumplía el imputado como cuidacoches: “Sobre la investigación en sí voy a omitir dar detalles porque todavía estamos en una etapa preliminar”, indicó.
Marchi informó que el lunes se realizará la audiencia de prisión preventiva, donde se expondrán las evidencias recolectadas y se definirá si el acusado continúa detenido. “Hemos solicitado ese control jurisdiccional para el día lunes, y por eso debo ser muy cuidadoso respecto a qué pruebas se han reunido. Muchas de ellas van a ser expuestas en esa instancia”, explicó.
Consultado sobre los antecedentes penales del detenido, el fiscal sostuvo: “Solicitamos informes a la Secretaría Regional para verificar si existen antecedentes. Estamos a la espera de esa información”.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Cullen. Foto: Fernando Nicola.
Inseguridad en zonas céntricas
Este hecho reaviva el debate sobre la presencia de personas que trabajan como cuidacoches en sectores céntricos de la ciudad sin regulación alguna. La situación preocupa a vecinos y comerciantes, quienes reiteradamente denuncian hechos de violencia, extorsión o intimidación en la vía pública.
La audiencia del próximo lunes será clave para definir la situación procesal del imputado. Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación avanza con la recolección de pruebas y aguarda informes complementarios. La ciudad, por su parte, vuelve a interrogarse sobre los límites entre lo informal, lo inseguro y lo delictivo.