Encontraron el cuerpo de una mujer que había salido a pescar en el río Manso

Una mujer de 62 años fue encontrada sin vida en el río Manso, al sur de San Carlos de Bariloche, tras un intenso operativo de búsqueda desplegado por fuerzas de seguridad y equipos especializados de Río Negro. El hallazgo se produjo durante la mañana del miércoles, luego de varias horas de rastrillajes condicionados por el mal clima.
Mirá tambiénUna turista murió tras golpearse la cabeza en una cascada de Bariloche
La mujer había salido de su vivienda el martes cerca de las 19 con la intención de pescar en un sector de la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 25,5. Al no regresar y perderse todo contacto, su pareja dio aviso a la Policía, lo que activó un operativo de búsqueda que incluyó patrullajes terrestres, el uso de drones y la intervención de personal especializado.
Las intensas lluvias y las condiciones climáticas adversas obligaron a suspender las tareas alrededor de las 4 de la madrugada. Sin embargo, el operativo se retomó a primera hora del miércoles con la participación de baquianos de la zona, la Patrulla de Montaña, Bomberos de Rescate de El Bolsón y efectivos de la Comisaría 12.
El hallazgo del cuerpo
El cuerpo fue localizado cerca de las 7:55, tras casi dos horas de rastrillaje terrestre. En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.
Las autoridades confirmaron que la víctima era Cecilia María Grandval, de 62 años, oriunda de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. De acuerdo con las primeras evaluaciones, la mujer habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en el agua, y la corriente la arrastró varios kilómetros río abajo hasta el sitio donde fue encontrada.
Qué indicaron las pericias preliminares
Los informes iniciales señalaron que el cuerpo presentaba hematomas en ambas rodillas, compatibles con una caída directa al cauce del río. Además, se halló una caña de pescar en la orilla, en cercanías del punto donde se presume que la mujer habría caído.
Los investigadores descartaron, por el momento, la presencia de signos de violencia, resistencia o indicios de criminalidad. Aun así, la causa permanece bajo investigación mientras se aguardan los resultados finales de las pericias.
Despedidas y conmoción
Cecilia Grandval se había radicado fuera de su ciudad natal años atrás, aunque mantenía vínculos con familiares y amistades en Concordia. Tras conocerse la noticia, comenzaron a multiplicarse en redes sociales los mensajes de despedida y condolencias.
El operativo reflejó una articulación conjunta entre fuerzas de seguridad, rescatistas y voluntarios locales, en una zona donde las condiciones naturales suelen complejizar las tareas ante emergencias.