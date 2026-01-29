Misterio en Córdoba: hallaron a un hombre sin vida en un kayak

Un trágico episodio ocurrió este miércoles por la tarde en el Lago Los Molinos, en la provincia de Córdoba, donde fue encontrado sin vida un turista que se desplazaba en un kayak. El cuerpo estaba sobre la embarcación cuando fue advertido por otra persona que navegaba por la zona y que dio aviso inmediato a la Policía.
El hecho generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar, tanto residentes como visitantes, debido a lo inesperado de la situación y al despliegue de fuerzas de seguridad que se realizó en el sector.
Fuentes policiales confirmaron que el fallecido fue identificado como Gustavo Daniel Argarañaz, oriundo de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. El hombre se encontraba vacacionando solo en la zona al momento del hecho.
Según los primeros datos recabados, Argarañaz fue visto inconsciente sobre el kayak por Marcelo Menem, quien alertó de inmediato a las autoridades para que intervinieran.
Ampliooperativoen la zona
Tras el aviso, se desplegó un importante operativo en el lago. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría local, Seguridad Náutica, el DUAR, personal del servicio de emergencias médicas de la comuna, Seguridad Ciudadana y la Guardia Local.
La policía de Córdoba investiga lo sucedido.
Las tareas incluyeron el resguardo del área, la asistencia a posibles testigos y las primeras actuaciones para preservar la escena, mientras se aguardaban las directivas judiciales correspondientes.
La Justiciainvestigalas causas
Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas de la muerte. Los investigadores trabajan para reconstruir los últimos movimientos del turista y determinar qué ocurrió antes del hallazgo.
Entre las hipótesis que se analizan se evalúa si pudo haber sufrido una descompensación, un accidente mientras navegaba o si existió algún otro factor que derivó en el desenlace fatal. Por ahora, las autoridades no descartan ninguna línea investigativa.
La identidad de la víctima fue confirmada por la Policía de Córdoba, que también indicó que el hombre estaba solo en la localidad al momento del hecho. La causa continúa bajo investigación judicial.