Detuvieron a un policía de Córdoba por dispararle a mujer en crisis psiquiátrica
El sargento disparó contra una mujer de 49 años que se encontraba atrincherada en su domicilio. La víctima fue trasladada al Hospital San Roque en estado grave, y la fiscalía investiga un posible uso desproporcionado de la fuerza.
Se determinó que la conducta del sargento se habría apartado de los protocolos vigente.
Un sargento ayudante de la Policía de Córdoba, miembro del grupo especial ETER, fue detenido tras dispararle a una mujer de 49 años que atravesaba una crisis psiquiátrica, dejándola en estado grave. La medida fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción, a cargo de la doctora Silvana Fernández, en una causa caratulada como lesiones graves calificadas y agravadas por el uso de arma de fuego.
El incidente ocurrió el martes en el barrio Pueyrredón. Según informaron medios locales, los familiares de la mujer alertaron al 911 porque se había atrincherado en su domicilio y amenazaba con lastimarse con un cuchillo.
Personal policial de la comisaría local se trasladó al lugar, pero los primeros intentos de disuasión no tuvieron éxito, por lo que se solicitó la intervención del Equipo de Tácticas Especiales Recomendables (ETER).
Durante el procedimiento, el sargento, con más de diez años de experiencia en el grupo especializado, efectuó dos disparos con su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros, alcanzando a la mujer en el abdomen y el muslo. Fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Córdoba, donde permanece internada en estado grave.
Investigaciónyprotocolos
Tras recolectar testimonios, revisar las imágenes de cámaras corporales y de seguridad y analizar el protocolo para situaciones de salud mental, la fiscal Fernández ordenó la detención del policía involucrado.
La victima fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque.
Fuentes judiciales indicaron que la actuación del sargento se habría apartado de los protocolos vigentes, ya que no se constató un riesgo inminente para terceros que justificara el uso de un arma letal. Además, contaba con herramientas menos letales para intervenir, lo que refuerza la hipótesis de un uso desproporcionado de la fuerza.
En paralelo, la Dirección General de Control de Conducta Policial intervino al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad para analizar la responsabilidad del efectivo detenido.