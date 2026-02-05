Herida de gravedad

Detuvieron a un policía de Córdoba por dispararle a mujer en crisis psiquiátrica

El sargento disparó contra una mujer de 49 años que se encontraba atrincherada en su domicilio. La víctima fue trasladada al Hospital San Roque en estado grave, y la fiscalía investiga un posible uso desproporcionado de la fuerza.