Una nena de 4 años cayó a un pozo de 12 metros y su papá se tiró para rescatarla en Córdoba
Una niña de cuatro años cayó a un aljibe profundo en una vivienda de Cosquín. Su padre se lanzó detrás para sostenerla hasta la llegada de los bomberos, que realizaron un operativo de rescate y confirmaron que ambos estaban fuera de peligro tras ser atendidos en el hospital.
Un episodio que pudo terminar en tragedia se registró en la noche del lunes en Cosquín, provincia de Córdoba, cuando una niña de 4 años cayó accidentalmente a un pozo de aljibe de aproximadamente 12 metros de profundidad mientras jugaba en el patio de una vivienda.
Ante la caída, su padre no dudó en arrojarse detrás de ella para mantenerla a flote y evitar que se lesionara o se ahogara, situación que se prolongó hasta la llegada de los equipos de emergencia que los rescataron con vida.
Accidente
El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas del lunes en una propiedad ubicada en la intersección de las calles San Martín y Podestá, en la zona sur de Cosquín, en el valle de Punilla.
Los Bomberos Voluntarios de Cosquín, que montaron un operativo de rescate
Según informaron las autoridades, la niña estaba jugando en el exterior de la casa cuando, por causas que se están investigando, perdió el equilibrio y cayó al interior del pozo de aljibe, que se encontraba sin tapar y tenía aproximadamente 12 metros de profundidad con agua en el fondo.
Alertados por la situación, vecinos y familiares dieron aviso al servicio de emergencias. Al percatarse de la caída de su hija al interior del aljibe, el padre, de 40 años, reaccionó de inmediato y se lanzó al interior del pozo con la intención de sostener a la menor y mantenerla consciente mientras esperaban la llegada de los bomberos voluntarios.
El aljibe tenía agua, lo que implicaba un riesgo adicional de ahogamiento, aunque permitió amortiguar la caída de ambos.
Al lugar llegaron Bomberos Voluntarios de Cosquín, que montaron un operativo de rescate utilizando cuerdas, aparejos y un trípode especial para maniobras en profundidades.
Operativo de rescate.
Primero se aseguró la posición de la niña, que se encontraba consciente y en comunicación verbal con los rescatistas, y luego se procedió a extraerla con cuidado para evitar lesiones adicionales. Una vez fuera del pozo, se repitió la maniobra con el padre, quien también fue asegurado y elevado con ayuda de un arnés conectado al equipo de izado.
Tras aproximadamente 25 minutos de trabajo coordinado, ambos fueron retirados del aljibe y puestos a salvo. El servicio de emergencias Cremed los trasladó al Hospital Domingo Funes, donde se informó que no presentaban heridas de consideración y quedaron bajo observación preventiva, en principio sin lesiones graves que requirieran intervenciones complejas.
La intervención también contó con la participación de la Guardia Urbana Municipal y la Policía de Córdoba, que colaboraron con el resguardo del perímetro y facilitaron el traslado de los equipos de emergencia hasta el lugar.
Claves del rescate y recomendaciones de seguridad
Los aljibes y pozos sin tapa constituyen un riesgo frecuente en zonas rurales o en viviendas con estructuras antiguas, ya que pueden no estar señalizados ni contar con protecciones adecuadas que impidan el acceso o la caída de personas, especialmente de niños pequeños.
En este caso, la presencia de agua en el fondo del pozo ayudó a amortiguar la caída de la niña, aunque al mismo tiempo implicó un riesgo de ahogamiento si no hubiese actuado rápidamente su padre.
Las maniobras de rescate en este tipo de espacios requieren equipamiento especializado y personal entrenado para operar en espacios confinados o con profundidad significativa. El uso de arneses, aparejos y puntos de anclaje seguros (como el trípode utilizado por los bomberos) es fundamental para minimizar riesgos tanto para las personas atrapadas como para los propios rescatistas.
Este suceso pone de manifiesto la importancia de prevenir accidentes domésticos, especialmente en viviendas que cuentan con pozos, aljibes, cisternas u otros espacios profundos que pueden resultar invisibles para los niños mientras juegan. Expertos en seguridad aconsejan:
Mantener tapados y señalizados los pozos o aljibes, incluso si no están en uso frecuente.
Colocar barreras de seguridad o rejas alrededor de cualquier apertura profunda.
Supervisar constantemente a los niños cuando juegan en patios o espacios abiertos.
Educar sobre los peligros potenciales que implican estructuras sin protección en el entorno familiar.