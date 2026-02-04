En Cosquín

Una nena de 4 años cayó a un pozo de 12 metros y su papá se tiró para rescatarla en Córdoba

Una niña de cuatro años cayó a un aljibe profundo en una vivienda de Cosquín. Su padre se lanzó detrás para sostenerla hasta la llegada de los bomberos, que realizaron un operativo de rescate y confirmaron que ambos estaban fuera de peligro tras ser atendidos en el hospital.