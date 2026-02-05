Investigación penal

Córdoba: detienen a un guardiacárceles por intentar ingresar droga a un penal

Un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba fue arrestado tras intentar pasar estupefacientes al Complejo Carcelario N.º 2 de Cruz del Eje ocultos en un paquete similar a un salamín. Además de la causa judicial, se inició un sumario interno para evaluar sanciones disciplinarias.