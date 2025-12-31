Detuvieron en Ezeiza a una mujer con más de cuatro kilos de cocaína en su equipaje
Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a una mujer brasilera que intentó salir del país desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con más de 4,3 kilos de cocaína ocultos en su valija, mientras viajaba con su bebé rumbo a Europa.
El test que dio positivo para cocaína en el equipaje que llevaba la pasajera.
En un operativo de rutina llevado a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”, en la provincia de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad interceptaron a una ciudadana brasilera que intentaba salir del país con más de cuatro kilos de cocaína ocultos en su equipaje.
El procedimiento, que tuvo lugar días atrás durante los controles habituales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), culminó con la detención de la mujer, la incautación del estupefaciente y el inicio de actuaciones judiciales federales.
Detección y análisis del equipaje
El hecho se desencadenó cuando el personal de la PSA, encargado de supervisar el tránsito de pasajeros en la zona de preembarque, detectó irregularidades en la valija de mano que llevaba la pasajera.
Entre los detalles que generaron sospechas se destacó un fuerte olor similar al pegamento emanado de las prendas de vestir y un peso demasiado alto en relación con el tamaño del bolso, lo que motivó una inspección más profunda.
El equipaje que llevaba la mujer.
Frente a estos indicios, los agentes decidieron realizar un “coca test”, un procedimiento reactivo cuyos resultados pueden indicar la presencia de sustancias ilícitas.
El test arrojó una coloración turquesa —característica de la presencia de clorhidrato de cocaína—, lo que confirmó las sospechas iniciales y activó los protocolos correspondientes para un examen más exhaustivo del equipaje.
Tras desmontar la valija y revisar minuciosamente su contenido, se logró secuestrar un total de 4,348 kilos de cocaína.
La droga estaba oculta cuidadosamente entre las pertenencias de la mujer, lista para ser trasladada en un vuelo con destino final a la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos.
Procedimiento judicial y situación del bebé
Una vez comprobada la presencia de la droga, las autoridades trasladaron a la detenida junto con su hijo de apenas cinco meses a una dependencia policial dentro de la terminal aérea.
Las fuentes oficiales señalaron que, pese a la gravedad de la situación, el bebé permanecerá bajo el cuidado de su madre hasta que se defina una disposición judicial más específica, de acuerdo con criterios de protección integral para la infancia.
El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, Secretaría N°18, que ordenó la detención en calidad de incomunicada de la mujer, el secuestro de la sustancia estupefaciente, el teléfono celular y el dinero que portaba al momento del control.
Asimismo, se inició la correspondiente instrucción bajo la Ley 22.415 (de drogas), que contempla penas severas para quienes transportan o intentan comercializar estupefacientes.
La PSA destacó que este tipo de operativos se realiza de manera ordinaria y con especial énfasis durante fechas de alta circulación de vuelos internacionales, como se da en esta época del año.
El despliegue de controles incluye personal especializado, tecnología de escáneres de última generación y protocolos estandarizados que permiten detectar anomalías en equipajes de mano y despachados.
El rol de los controles y la seguridad aeroportuaria
La intervención en Ezeiza se suma a una serie de procedimientos que las autoridades argentinas han intensificado en los últimos meses para combatir el tráfico internacional de drogas y otros ilícitos en puntos de salida del país.
Las fuerzas de seguridad, en coordinación con la justicia federal, trabajan de manera permanente no solo en aeropuertos sino también en pasos fronterizos, estaciones de transporte terrestre y puertos logísticos.
Estas tareas van desde controles básicos de documentación hasta inspecciones con perros entrenados y tecnología avanzada, como escáneres de rayos X que permiten identificar elementos sospechosos ocultos dentro de maletas o paquetes.
Además, se realizan cruzamientos de bases de datos y análisis de inteligencia para detectar patrones de actividad que puedan estar vinculados con redes de narcotráfico u otras organizaciones delictivas.
El operativo en el aeropuerto —que terminó frustrando el intento de salida del país de una cantidad significativa de droga— pone de relieve la importancia de estos mecanismos de control, que buscan frenar el ingreso y egreso de estupefacientes y garantizar la seguridad de los vuelos internacionales y de los pasajeros.
Si bien este caso tuvo un desenlace exitoso desde el punto de vista de la detección y la acción inmediata, especialistas en seguridad advierten que el narcotráfico internacional se reinventa constantemente y aprovecha métodos cada vez más sofisticados para ocultar y movilizar sustancias prohibidas.
En muchos procedimientos de este tipo los implicados buscan utilizar a terceros —a veces con vínculos familiares— para disminuir sospechas y lograr evadir los controles.
En ese sentido, las fuerzas de seguridad y la justicia federal han enfatizado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y cooperación tanto a nivel nacional como regional, para que la Argentina pueda continuar actuando de manera eficaz frente a este tipo de delitos complejos.