Seguridad en fronter

Detuvieron en Ezeiza a una mujer con más de cuatro kilos de cocaína en su equipaje

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a una mujer brasilera que intentó salir del país desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con más de 4,3 kilos de cocaína ocultos en su valija, mientras viajaba con su bebé rumbo a Europa.