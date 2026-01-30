Balcarce: investigan a los padres de tres menores que dieron positivo en cocaína

Mirá tambiénCondenaron a un hombre que abusó de su hija en la ciudad de Santa Fe
El director del Hospital Municipal de Balcarce, en Buenos Aires, Javier Reino, ofreció información sobre el estado de salud de los hermanos que dieron positivo en pruebas de cocaína y marihuana, así como otros elementos que podrían ser relevantes para la investigación en curso. Mientras tanto, el padre se encuentra detenido y la madre permanece internada.
Estado de salud de los menores
Reino aseguró que los niños se encuentran estables y bajo control médico, a la espera de la resolución judicial: “Los niños están bien, a la espera de lo que resuelva la Justicia”.
El operativo que permitió detectar las sustancias comenzó tras una denuncia por violencia de género realizada por la madre, quien también había advertido que sus hijos podrían tener drogas en sus organismos. Los estudios médicos confirmaron la presencia de cocaína y marihuana en algunos de ellos.
El director del hospital indicó que se están realizando estudios complementarios, incluidos controles de cardiología infantil, para evaluar posibles alteraciones físicas y el impacto psicológico que la situación pueda haber generado. Los menores tienen edades que oscilan entre los dos meses y los 13 años, y los controles adicionales muestran que algunos ya dieron negativo en las pruebas recientes.
Medidas de protección
Reino aclaró que, según los estudios médicos, la madre no estaba amamantando a los niños, por lo que será tarea de la Justicia determinar cómo ingresaron las sustancias a sus cuerpos: “Nosotros nos abocamos a la parte de salud”, explicó.
Por su parte, el fiscal Rodolfo Moure solicitó el arresto del padre, quien se encuentra alojado en la Unidad N°15 del penal de Batán, mientras que la madre permanece internada bajo seguimiento médico. Los menores están actualmente bajo cuidado del Servicio Local de los Derechos del Niño.
La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad” y los investigadores buscan esclarecer las circunstancias del hecho, así como establecer responsabilidades parentales y garantizar la salud y seguridad de los niños durante el proceso judicial.