Condenaron a un hombre que abusó de su hija en la ciudad de Santa Fe

Un hombre de 32 años cuyas iniciales son OAR fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija en la ciudad de Santa Fe.
La sentencia fue ordenada por la jueza Cecilia Labanca en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
OAR fue condenado como autor del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo y la guarda”. Su identidad no se brinda para evitar la revictimización de su hija, ya que tienen el mismo apellido.
La fiscal Milagros Parodi representó al MPA en el debate. Luego de la lectura del veredicto, la funcionaria expresó que “si bien aún no conocemos los fundamentos del fallo, valoramos positivamente que se haya condenado al autor de los ilícitos", y destacó que "el monto de la pena dispuesta es similar al que habíamos solicitado en nuestros alegatos".
Parodi señaló que “en reiteradas oportunidades, el condenado vulneró la integridad sexual de su hija”, y precisó que “la víctima, por entonces, tenía edad de asistir al jardín”.
“OAR agredía sexualmente a su hija en el marco de las visitas que realizaba a la víctima ya que se encuentra separado de la madre de la niña” afirmó la fiscal.
En cuanto al origen de la investigación penal, la funcionaria planteó que “la víctima logró develar lo sucedido a su abuela, madre y tía”. En tal sentido, destacó que “a partir de lo relatado, la niña fue trasladada inmediatamente al hospital donde la evaluaron y se activó el protocolo correspondiente”.
“El debate oral duró dos días y se escucharon las declaraciones brindadas en Cámara Gesell por la niña y los testigos del legajo” detalló. En este sentido, puntualizó que “una prueba fundamental fue la ropa interior de la víctima en la que se encontró sangre, líquido seminal y saliva humana”.