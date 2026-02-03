Incendio de dos vagones en el Tren de las Sierras en Córdoba: evacuaron 120 pasajeros

Dos vagones del Tren de las Sierras se incendiaron este lunes por la tarde mientras la formación ferroviaria transitaba entre Cosquín y La Calera, en el departamento Colón, al norte de la ciudad de Córdoba.
Un incendio afectó a dos vagones de la formación del Tren de las Sierras cuando estaba en plena circulación entre Cosquín y La Calera, en la provincia de Córdoba. No se registraron víctimas fatales, aunque hubo evacuación y asistencia médica a personas afectadas por inhalación de humo.
El hecho ocurrió aproximadamente poco antes de las 20 horas, en la intersección de las calles Rivadavia y San Martín, en pleno centro de La Calera, cuando el convoy se aproximaba a la estación local.
El incendio generó una densa columna de humo que sorprendió a los pasajeros y obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia. Según fuentes oficiales, alrededor de 120 personas fueron evacuadas de los vagones afectados y de los coches contiguos. Por la rápida actuación de los equipos de respuesta, no se registraron víctimas fatales ni lesiones de gravedad.
Testigos indicaron que el tren se encontraba repleto de pasajeros y viajaba desde la zona de Cosquín con destino a la ciudad de Córdoba cuando se desencadenó el siniestro. Algunas de las personas que viajaban en el tren relataron que, momentos antes del incendio, percibieron olor a quemado, aunque en ese momento no le dieron mayor importancia hasta que las llamas se hicieron evidentes.
Ante el desarrollo del incendio, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar. Intervinieron Bomberos Voluntarios locales y Defensa Civil, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y asegurar el perímetro de la estación, evitando que el fuego se propagara a otros vagones o áreas cercanas.
También participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, con apoyo de autoridades del Ministerio Público Fiscal y la Policía Federal Argentina.
Durante la evacuación, los pasajeros descendieron de la formación con ayuda de los equipos de emergencia y la colaboración mutua entre ellos. Según relatos de viajeros, la evacuación se realizó de manera ordenada y sin pánico generalizado, lo que contribuyó a evitar situaciones de mayor riesgo.
Algunos de los pasajeros afectados por la inhalación de humo, especialmente aquellos considerados dentro de grupos más vulnerables, recibieron asistencia médica en el lugar. Según las informaciones disponibles hasta el momento, ninguno presentó cuadros de gravedad ni requirió hospitalización prolongada.
Las maniobras de contención del foco ígneo y de asistencia a los pasajeros se extendieron durante las primeras horas de la noche, con bomberos trabajando para extinguir los restos del fuego en los vagones dañados. El tránsito ferroviario en ese tramo fue interrumpido temporalmente mientras se normalizaban las condiciones de seguridad.
Hasta el momento, las causas que originaron el incendio no han sido determinadas. La investigación fue asumida por la fiscalía local, que continúa recabando evidencia y testimonios para establecer qué pudo haber provocado el fuego.
Las autoridades señalaron que la prioridad inicial fue garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal de emergencia, y una vez cumplido ese objetivo se procedió a iniciar las pericias correspondientes.
Especialistas y peritos trabajan en el análisis de los vagones afectados, revisando posibles fallos técnicos, fuentes de ignición internas o externas, y otros factores que pudieran haber contribuido al siniestro. Por ahora, no se han difundido informes oficiales sobre un origen preliminar del fuego.
El Tren de las Sierras es un servicio ferroviario tradicional en la provincia de Córdoba que conecta distintos puntos del valle de Punilla con la capital provincial.
En general, esta línea transporta tanto a pasajeros locales como a turistas, especialmente en temporada alta, y ha sido objeto de atención pública en repetidas ocasiones por episodios de incidentes o cuestiones operativas.
Si bien no existen antecedentes recientes de incendios de esta naturaleza, la formación ferroviaria ha estado involucrada en otros hechos que generaron preocupación, como colisiones en pasos a nivel sin las barreras correspondientes, aunque sin consecuencias graves en esas oportunidades.