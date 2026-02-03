En pleno viaje

Incendio de dos vagones en el Tren de las Sierras en Córdoba: evacuaron 120 pasajeros

Un incendio afectó a dos vagones de la formación del Tren de las Sierras cuando estaba en plena circulación entre Cosquín y La Calera, en la provincia de Córdoba. No se registraron víctimas fatales, aunque hubo evacuación y asistencia médica a personas afectadas por inhalación de humo.