Explosión e incendio en Tucumán: un depósito de garrafas ardió y dejó al menos 10 heridos

Un violento incendio seguido de una explosión se desató este viernes en un depósito de garrafas ubicado en la provincia de Tucumán, provocando momentos de extrema tensión, evacuaciones preventivas y una fuerte preocupación por posibles heridos y daños materiales. El siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.
Qué pasó y dónde ocurrió
El hecho se registró en horas de la mañana en un depósito de garrafas de gas en Famaillá, sobre la ruta 34, donde por causas que aún se investigan se produjo una explosión que dio inicio a un incendio de gran magnitud. Las llamas y el humo negro pudieron verse a varios metros de distancia, generando temor entre los vecinos del sector.
Según los primeros reportes, el lugar almacenaba una importante cantidad de envases con gas, lo que incrementó el riesgo de nuevas explosiones y obligó a extremar las medidas de seguridad.
Operativo de emergencia y evacuaciones
Tras el estallido, dotaciones de bomberos, personal policial y servicios de salud acudieron rápidamente al lugar. Como medida preventiva, se dispuso la evacuación de viviendas cercanas y el corte del tránsito en un amplio perímetro para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
Las autoridades indicaron que el combate del fuego demandó varias horas debido a la presencia de material altamente inflamable. Además, se realizaron tareas para enfriar las garrafas y evitar que el fuego se propagara a construcciones linderas.
Desde otro ángulo, el incendio el explosión que dejó
Posibles heridos y estado de la investigación
De acuerdo a la información preliminar difundida por fuentes oficiales y medios nacionales, habría personas heridas, aunque al cierre de esta nota no se había confirmado la cantidad ni la gravedad de las lesiones. Los afectados habrían sido asistidos por personal médico y trasladados a centros de salud de la zona.
En paralelo, se inició una investigación para determinar las causas que originaron la explosión, sin descartar fallas en el almacenamiento, una posible fuga de gas o un accidente durante tareas operativas dentro del depósito.
Un vecino de la zona captó la explosión.
Preocupación vecinal y antecedentes
Vecinos del lugar manifestaron su preocupación por el funcionamiento del depósito en un área urbana y reclamaron mayores controles. El episodio volvió a poner en debate las condiciones de seguridad de este tipo de instalaciones y la necesidad de protocolos estrictos para evitar tragedias mayores.
Mientras continúan las pericias para esclarecer lo ocurrido, el incendio en el depósito de garrafas de Tucumán dejó al descubierto los riesgos asociados al manejo de materiales inflamables y reavivó el reclamo por controles más rigurosos. Las autoridades provinciales prometieron un informe oficial una vez finalizadas las tareas de investigación.