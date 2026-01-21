Incendio en Buenos Aires: evacuaron a unas 70 personas en un edificio de dos pisos

Un incendio que se desató este miércoles por la tarde en un edificio de dos pisos del barrio porteño de Monserrat obligó a evacuar al menos a 70 personas, mientras que tres fueron asistidas por el SAME en el lugar, sin necesidad de traslados, según informaron fuentes oficiales.
El fuego se inició en una terraza de Chile y Virrey Cevallos
El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la intersección de Chile y Virrey Cevallos, en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con lo informado por el Dr. Alberto Crescenti, titular del SAME en medios nacionales, el incendio habría comenzado a las 19:05 en la terraza del edificio, donde aparentemente existe una construcción de madera.
Si bien aún se aguardan las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro, el fuego tomó rápidamente magnitud y generó una situación de riesgo para los ocupantes del lugar.
El incendio obligó a evacuar al menos a 70 personas.
Asistencia médica y operativo de emergencia
Como consecuencia del episodio, el SAME asistió a varias personas por crisis nerviosas e inhalación de humo, aunque ninguna requirió traslado a centros de salud. En el operativo trabajaron ocho móviles del sistema de emergencias.
Crescenti explicó en declaraciones a medios nacionales que se trató de una situación comprometedora, lo que motivó la evacuación inmediata de los residentes para resguardar su integridad.
El SAME asistió a varias personas por crisis nerviosas e inhalación de humo.
Los Bomberos de la Ciudad lograron controlar el humo y evitar que el incendio se propagara a edificios linderos. Aunque el fuego fue de gran magnitud en el PH, las autoridades confirmaron que todas las personas se encuentran fuera de peligro.
Otro incendio en barrio Belgrano
En la misma jornada, otro episodio de fuego generó alarma en el barrio de Belgrano, donde un monopatín eléctrico sufrió un desperfecto técnico dentro de un departamento y provocó un incendio en el edificio, según informaron fuentes policiales y de emergencias.
El siniestro ocurrió en un inmueble de Olazábal al 1400, entre Migueletes y Avenida del Libertador, y motivó la evacuación preventiva del edificio por precaución ante la presencia de humo y llamas.
Hasta el momento, no se reportaron heridos de gravedad por este incidente, aunque los servicios de ambulancia y el SAME acudieron al lugar para evaluar a los residentes y controlar la emergencia.