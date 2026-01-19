#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
24 horas de fuego

Al menos 21 muertos y decenas desaparecidos tras un incendio en un centro comercial de Pakistán

Con decenas desaparecidos, las llamas en Gul Plaza desnudó fallas en la seguridad y la respuesta de emergencia, reavivando críticas sobre la gestión de riesgos en espacios comerciales.

Los bomberos intentando extinguir un incendio en el centro comercial de Karachi, Pakistán. XinhuaLos bomberos intentando extinguir un incendio en el centro comercial de Karachi, Pakistán. Xinhua
Seguinos en
Por: 

Un incendio de grandes proporciones en el centro comercial Gul Plaza, en la ciudad de Karachi, Pakistán, dejó al menos 21 personas fallecidas y más de 60 desaparecidas tras extenderse durante más de 24 horas y consumir gran parte del edificio, según informaron autoridades y equipos de emergencia. La tragedia también provocó heridas y daños materiales significativos, y puso de manifiesto preocupaciones sobre los protocolos de seguridad en estos espacios.

(260119) -- KARACHI, 19 enero, 2026 (Xinhua) -- Rescatistas trabajan en el sitio de un incendio en un centro comercial, en Karachi, Pakistán, el 19 de enero de 2026. El número de muertos por un incendio ocurrido en un centro comercial en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, ascendió a 14 el lunes por la mañana, después de que los equipos de rescate recuperaran más cadáveres durante una operación de búsqueda, según informaron las autoridades. (Xinhua/Str) (oa) (ah) (vf)El siniestro comenzó el sábado por la noche en el centro comercial Gul Plaza, ubicado en M.A. Jinnah Road, uno de los sectores más antiguos y concurridos de Karachi. Xinhua

Un incendio que arrasó con un ícono comercial

El siniestro comenzó el sábado por la noche en el centro comercial Gul Plaza, ubicado en M.A. Jinnah Road, uno de los sectores más antiguos y concurridos de Karachi, la ciudad más grande de Pakistán. El fuego se propagó rápidamente por las múltiples plantas del complejo, que albergaba alrededor de 1.200 tiendas, y permaneció activo durante más de un día antes de ser controlado en gran medida.

(260118) -- KARACHI, 18 enero, 2026 (Xinhua) -- Un incendio arrasa con un centro comercial, en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, el 18 de enero de 2026. Al menos seis personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras un incendio en un centro comercial en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, el sábado por la noche, informaron las autoridades el domingo. La portavoz de la provincia sureña de Sindh, Sadia Javed, declaró a Xinhua que el incendio se originó en Gul Plaza, un centro comercial de varias plantas ubicado en la calle MA Jinnah, que alberga más de 1.200 tiendas. (Xinhua/Str) (rtg) (ah)El centro comercial en llamas. Xinhua

Equipos de bomberos y de rescate lucharon durante horas contra las llamas en condiciones extremadamente peligrosas, con el edificio parcialmente colapsado y varias zonas todavía inestables.

An earthmover removes debris following a massive fire that broke out in the Gul Plaza Shopping Centre in Karachi, Pakistan, January 19, 2026. REUTERS/Akhtar SoomroLa identificación de los cuerpos se volvió compleja debido al estado de los restos, por lo que las autoridades recurren a pruebas de ADN para confirmar identidades. REUTERS/Akhtar Soomro

Víctimas, heridos y desaparecidos

Hasta el momento, las autoridades confirmaron el hallazgo de al menos 21 cuerpos, cifra que podría aumentar a medida que continúan las tareas de búsqueda entre los escombros.

Además, se estima que más de 60 personas siguen desaparecidas, según los equipos de rescate. Varias decenas de heridos fueron trasladados a w locales, y al menos 22 personas que sufrieron lesiones por el fuego o el humo ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

La identificación de los cuerpos se volvió compleja debido al estado de los restos, por lo que las autoridades recurren a pruebas de ADN para confirmar identidades.

Emergency personnel survey the damaged portion of the building, following a massive fire that broke out in the Gul Plaza Shopping Mall in Karachi, Pakistan, January 19, 2026. REUTERS/Akhtar SoomroEquipos de bomberos y de rescate lucharon durante horas contra las llamas en condiciones. REUTERS/Akhtar Soomro

Causas y crítica a la respuesta de emergencia

Según primeros reportes, el incendio podría haber sido originado por una falla eléctrica en el edificio, aunque las investigaciones continúan para determinar las causas con mayor precisión.

Testimonios recopilados por agencias internacionales señalan que la propagación del fuego fue rápida y que la falta de ventilación adecuada dentro del centro comercial contribuyó a agravar la situación, dificultando las labores de rescate.

Familiares de las víctimas y comerciantes presentes en el lugar manifestaron su indignación por la respuesta inicial de los servicios de emergencia, acusando demoras que podrían haber costado más vidas.

(260119) -- KARACHI, 19 enero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 18 de enero de 2026 de bomberos intentando extinguir un incendio que se ha declarado en un centro comercial, en Karachi, Pakistán. El número de muertos por un incendio ocurrido en un centro comercial en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, ascendió a 14 el lunes por la mañana, después de que los equipos de rescate recuperaran más cadáveres durante una operación de búsqueda, según informaron las autoridades. (Xinhua) (oa) (ah) (vf)Se estima que más de 60 personas siguen desaparecidas, según los equipos de rescate. Xinhua

Una tragedia que reabre el debate sobre seguridad

Karachi ha registrado incidentes de incendio con anterioridad, muchos de ellos atribuidos a deficiencias en las normas de seguridad y fallas en la infraestructura, lo que en el pasado llevó a cuestionamientos públicos sobre las medidas preventivas en edificios comerciales y fabriles.

Mirá tambiénRuptura de conversaciones: Pakistán y Afganistán vuelven a enfrentarse con artillería en la frontera

Este nuevo desastre no solo deja un saldo doloroso de pérdidas humanas, sino también a cientos de comerciantes y trabajadores perjudicados, cuyos locales fueron destruidos en el siniestro, además de un intenso debate sobre la necesidad de reforzar las reglamentaciones de seguridad y los sistemas de respuesta ante emergencias.

Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de desaparecidos y la investigación de lo ocurrido, esta tragedia en el Gul Plaza reaviva el foco sobre la importancia de la prevención y la gestión del riesgo en espacios de alta concurrencia, y plantea la urgencia de mejorar las políticas de protección civil para evitar que hechos similares se repitan.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Medio Oriente
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro