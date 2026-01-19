Al menos 21 muertos y decenas desaparecidos tras un incendio en un centro comercial de Pakistán

Un incendio de grandes proporciones en el centro comercial Gul Plaza, en la ciudad de Karachi, Pakistán, dejó al menos 21 personas fallecidas y más de 60 desaparecidas tras extenderse durante más de 24 horas y consumir gran parte del edificio, según informaron autoridades y equipos de emergencia. La tragedia también provocó heridas y daños materiales significativos, y puso de manifiesto preocupaciones sobre los protocolos de seguridad en estos espacios.
El siniestro comenzó el sábado por la noche en el centro comercial Gul Plaza, ubicado en M.A. Jinnah Road, uno de los sectores más antiguos y concurridos de Karachi. Xinhua
Un incendio que arrasó con un ícono comercial
El siniestro comenzó el sábado por la noche en el centro comercial Gul Plaza, ubicado en M.A. Jinnah Road, uno de los sectores más antiguos y concurridos de Karachi, la ciudad más grande de Pakistán. El fuego se propagó rápidamente por las múltiples plantas del complejo, que albergaba alrededor de 1.200 tiendas, y permaneció activo durante más de un día antes de ser controlado en gran medida.
El centro comercial en llamas. Xinhua
Equipos de bomberos y de rescate lucharon durante horas contra las llamas en condiciones extremadamente peligrosas, con el edificio parcialmente colapsado y varias zonas todavía inestables.
La identificación de los cuerpos se volvió compleja debido al estado de los restos, por lo que las autoridades recurren a pruebas de ADN para confirmar identidades. REUTERS/Akhtar Soomro
Víctimas, heridos y desaparecidos
Hasta el momento, las autoridades confirmaron el hallazgo de al menos 21 cuerpos, cifra que podría aumentar a medida que continúan las tareas de búsqueda entre los escombros.
Además, se estima que más de 60 personas siguen desaparecidas, según los equipos de rescate. Varias decenas de heridos fueron trasladados a w locales, y al menos 22 personas que sufrieron lesiones por el fuego o el humo ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.
La identificación de los cuerpos se volvió compleja debido al estado de los restos, por lo que las autoridades recurren a pruebas de ADN para confirmar identidades.
Equipos de bomberos y de rescate lucharon durante horas contra las llamas en condiciones. REUTERS/Akhtar Soomro
Causas y crítica a la respuesta de emergencia
Según primeros reportes, el incendio podría haber sido originado por una falla eléctrica en el edificio, aunque las investigaciones continúan para determinar las causas con mayor precisión.
Testimonios recopilados por agencias internacionales señalan que la propagación del fuego fue rápida y que la falta de ventilación adecuada dentro del centro comercial contribuyó a agravar la situación, dificultando las labores de rescate.
Familiares de las víctimas y comerciantes presentes en el lugar manifestaron su indignación por la respuesta inicial de los servicios de emergencia, acusando demoras que podrían haber costado más vidas.
Se estima que más de 60 personas siguen desaparecidas, según los equipos de rescate. Xinhua
Una tragedia que reabre el debate sobre seguridad
Karachi ha registrado incidentes de incendio con anterioridad, muchos de ellos atribuidos a deficiencias en las normas de seguridad y fallas en la infraestructura, lo que en el pasado llevó a cuestionamientos públicos sobre las medidas preventivas en edificios comerciales y fabriles.
Este nuevo desastre no solo deja un saldo doloroso de pérdidas humanas, sino también a cientos de comerciantes y trabajadores perjudicados, cuyos locales fueron destruidos en el siniestro, además de un intenso debate sobre la necesidad de reforzar las reglamentaciones de seguridad y los sistemas de respuesta ante emergencias.
Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de desaparecidos y la investigación de lo ocurrido, esta tragedia en el Gul Plaza reaviva el foco sobre la importancia de la prevención y la gestión del riesgo en espacios de alta concurrencia, y plantea la urgencia de mejorar las políticas de protección civil para evitar que hechos similares se repitan.