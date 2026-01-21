Alerta en Suiza

Evacuaron el Foro de Davos por un “olor inusual” y activaron un operativo de emergencia

El centro de conferencias del Foro Económico Mundial fue desalojado este miércoles en Davos, Suiza, tras reportes de malestar en algunos asistentes. Bomberos y fuerzas de seguridad activaron un operativo de emergencia.