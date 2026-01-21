Evacuaron el Foro de Davos por un “olor inusual” y activaron un operativo de emergencia
El centro de conferencias del Foro Económico Mundial fue desalojado este miércoles en Davos, Suiza, tras reportes de malestar en algunos asistentes. Bomberos y fuerzas de seguridad activaron un operativo de emergencia.
Bomberos y policía desplegaron un operativo en los accesos al predio. Foto: Reuters
El centro de conferencias del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos fue evacuado este miércoles por la tarde, en medio de una respuesta de emergencia que incluyó bomberos, policías y presencia aérea en la zona, según testigos y periodistas presentes.
De acuerdo con los reportes iniciales, algunos participantes comenzaron a toser tras percibir un olor inusual dentro del predio, lo que motivó el desalojo preventivo mientras se intentaba determinar el origen del episodio y evaluar riesgos.
En paralelo, medios locales mencionaron un posible foco de incendio en un hotel cercano, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente si ese hecho tuvo relación directa con la evacuación del edificio donde se realizan las actividades centrales del evento.
Malestar y evacuación
En redes sociales se multiplicaron videos e imágenes del movimiento de equipos de emergencia alrededor del complejo. “Está lleno de bomberos… esto es una evacuación de emergencia”, describió un cronista europeo desde el lugar, en una escena poco habitual para una cumbre marcada por estrictos protocolos.
La tensión se sintió especialmente por el contexto: la jornada venía cargada de repercusiones políticas, luego de exposiciones con alto impacto mediático, y con la mirada global puesta en las definiciones económicas y geopolíticas que suelen concentrarse en Davos.
Por ahora, se aguarda un parte formal sobre las causas del incidente y si se retomarán las actividades con normalidad. La emergencia, de todos modos, volvió a poner el foco en el nivel de seguridad que rodea a uno de los encuentros más influyentes del calendario internacional.
Evacuación preventiva en el centro de conferencias del Foro Económico Mundial. Foto: Reuters
Qué se sabe hasta ahora
Fuentes periodísticas indicaron que la evacuación se dispuso como medida preventiva, ante síntomas leves en una zona del recinto y mientras avanzaban las verificaciones técnicas dentro del complejo.
La situación continúa en desarrollo y las autoridades locales trabajan para descartar riesgos adicionales. En el cierre de la tarde, no se informó oficialmente sobre heridos ni derivaciones sanitarias, aunque sí se confirmó el despliegue de asistencia en el área.