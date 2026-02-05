Cuidacoches detenido: prorrogaron para el lunes el tratamiento de la prisión preventiva

Un joven de 19 años, acusado de apuñalar a un automovilista en zona de bulevar Pellegrini y calle San Jerónimo de la ciudad de Santa Fe, fue imputado este jueves cerca del mediodía, en una audiencia llevada a cabo en los tribunales locales.
Se trata de Lázaro Joaquín G., quien permanece privado de la libertad desde el pasado domingo 1 de febrero, cuando a las 12.40 horas mantuvo una discusión con un automovilista, al que apuñaló en el abdomen.
Por el hecho, fue imputado por el fiscal del MPA, Andrés Marchi, quien le atribuyó el delito de “homicidio simple, en grado de tentativa” en carácter de autor, en una audiencia pública celebrada en la Sala 8 del subsuelo de tribunales y que estuvo a cargo del juez penal Gustavo Urdiales.
Acompañado por la defensora pública María Soledad Estrada, “cuidacoches” escuchó los cargos en su contra y prefirió no declarar en dicha instancia.
Por su parte, el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios informó al juez que por acuerdo de partes, el tratamiento de las medidas cautelares previsto para este viernes, había sido prorrogado para el próximo lunes 9 de febrero, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Según consta en la carpeta judicial Lázaro Joaquín G. “intentó dar muerte” al conductor de un Citrôen C3 blanco que se encontraba estacionado en la dársena lado norte de bulevar Pellegrini, entre las calles San Jerónimo y San Martín.
El representante del MPA relató que el episodio violento se suscitó en el momento en el que el hombre mayor fue en busca de su auto y al no acceder al pago del “cuidado”, el acusado comenzó a insultar y agredir con patadas la puerta y el espejo retrovisor del auto.
La escena se completó cuando el agredido descendió del vehículo y el muchacho sacó un cuchillo de 20 cm de hoja que tenía escondido en la suela de su zapatilla izquierda. Con el arma blanca, asestó un puntazo en el abdomen del conductor de 58 años y escapó por calle San Jerónimo, en dirección norte.
Por el horario y lugar donde sucedió el ataque, la víctima recibió asistencia casi inmediata, y si bien afortunadamente su vida no corre peligro, el fiscal sostuvo que el desenlace fatal no se produjo por causas ajenas a la voluntad del imputado.
Además, aportó que minutos más tarde, efectivos policiales atraparon al agresor en fuga en inmediaciones de Cándido Pujato y pasaje Drago, donde le secuestraron el arma blanca utilizada.
Finalmente, con el consentimiento de la defensora pública y del propio imputado, el juez Urdiales ordenó la prórroga para el tratamiento de la cautelar para el lunes 9 de febrero en horario a confirmar por OGJ. Mientras tanto, Lázaro Joaquín G. continuará privado de la libertad.
A propósito de la postergación, el fiscal Marchi argumentó que las partes aguardan evidencia de interés para el tratamiento de la cautelar, como lo serían los “informes de las cámaras de monitoreo” del servicio de emergencias 911, entre otras.
El hecho, que generó una enorme atracción de la opinión pública, puso nuevamente en agenda la crítica situación en torno a la presencia de “trapitos”, “cuidacoches” y “limpiavidrios” en las principales esquinas de la capital provincial y abrió un debate en torno al no cumplimiento de las normativas vigente.