Un conductor fue apuñalado

A más de un año de la prohibición, los cuidacoches siguen en las calles y un nuevo hecho violento reabre el debate en Santa Fe

Uno de ellos atacó a un hombre, escapó de la Recoleta y cayó a las pocas cuadras. La Municipalidad santafesina dice que son unos 80 cuidacoches los que todavía resisten en las calles. Cómo actuar ante un pedido de dinero.