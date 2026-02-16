#HOY:

Alerta amarilla y lluvias en puerta: cómo sigue el clima en Santa Fe este "finde XXL"

El ingreso de aire frío trajo un leve respiro en la capital provincial y la región, pero el martes se prevén tormentas con actividad eléctrica y granizo en el centro-sur provincial.

Atardece entre nubes este lunes feriado en la ciudad de Santa Fe. Foto: El LitoralAtardece entre nubes este lunes feriado en la ciudad de Santa Fe. Foto: El Litoral
El descanso del lunes feriado en la ciudad de Santa Fe y el centro-sur provincial transcurre con condiciones algo inestables y cielo mayormente nublado. Si bien hubo una mejora temporaria por el ingreso de aire frío leve, el Servicio Meteorológico Nacional ya emitió alerta amarilla por tormentas para el martes 17, que abarcará gran parte del centro y sur santafesino.

Lo que queda de este lunes

Durante la jornada lluviosa se observó un leve mejoramiento por la tarde producto del ingreso de un sistema de aire frío. Sin embargo, en los niveles altos de la atmósfera continúa el aporte de aire cálido, lo que impide una estabilización plena.

Para lo que resta del día en el área de influencia:

  • Cielo: parcial nublado a nublado.
  • Condiciones: algo inestables a inestables.
  • Lluvias: probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas hacia la tarde/noche.
  • Temperatura: con poco cambio, en gradual ascenso hacia los próximos días.
  • Viento: leve a moderado, predominando del sector este.

No se descarta que hacia la madrugada del martes puedan registrarse eventos aislados de mayor intensidad.

Rige alerta amarilla por tormentas para el martes

El Sistema de Alerta Temprana del SMN emitió alerta amarilla para los departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, Garay, San Jerónimo, San Martín, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Caseros, General López y Constitución.

La advertencia implica la probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos.

.Alerta amarilla para el sur de la provincia.

Para la ciudad de Santa Fe en particular se espera:

  • Cielo: cubierto a nublado.
  • Condiciones: inestables, con mejoramientos temporales.
  • Lluvias: probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante el día, con posibilidad de eventos de mayor intensidad.
  • Temperaturas: en suave ascenso.
  • Vientos: leves del sector este/noreste.

Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

La lluvia de este sábado en Santa Fe.Según el análisis meteorológico, la inestabilidad se mantendría al menos hasta mediados de la semana.

Inestabilidad hasta mitad de semana

Según el análisis meteorológico, la inestabilidad se mantendría al menos hasta mediados de la semana, con mejoramientos temporales. En paralelo, las temperaturas tenderán a un gradual ascenso, manteniendo un ambiente húmedo e inestable.

El escenario marca un inicio de semana con tiempo cambiante y la necesidad de estar atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente en las zonas bajo alerta.

El feriado se despide con nubosidad y lluvias aisladas en Santa Fe, mientras el martes estará atravesado por tormentas y alerta amarilla en buena parte del centro-sur provincial. Se recomienda seguir los informes oficiales y tomar precauciones ante posibles fenómenos intensos.

