Qué dice el pronóstico de este lunes feriado en la ciudad de Santa Fe

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 31°, con probabilidad de precipitaciones del 40 al 70% hacia la tarde y la noche.

El feriado comenzó con ambiente cálido y cielo parcialmente nublado desde las primeras horas.El feriado comenzó con ambiente cálido y cielo parcialmente nublado desde las primeras horas.
Este lunes feriado por Carnaval en la ciudad de Santa Fe la jornada se presentará con tiempo inestable y temperaturas elevadas. Durante la mañana el ambiente se mantendrá cálido, con cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 31°. Las probabilidades de lluvia oscilarán entre el 10 y el 40% durante la mañana, incrementándose al rango del 40 al 70% en horas de la tarde y la noche. El viento soplará leve a moderado, con velocidades que irán de 7 a 22 km/h, sin ráfagas destacadas.

Hacia la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones en la ciudad.Hacia la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones en la ciudad.

El ambiente se sentirá cálido durante gran parte del día, con mayor sensación de pesadez en las horas centrales. Se recomienda estar atentos a posibles chaparrones, especialmente hacia el final de la jornada.

Pronóstico extendido

  • El martes se espera una jornada calurosa, con una temperatura mínima de 22° y una máxima de 34°. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40 y el 70%.
  • Luego, el miércoles la mínima será de 22° y la máxima llegará a los 33°. Se prevé una baja a moderada probabilidad de lluvias.
  • Finalmente, el jueves la mínima será de 23° y la máxima alcanzará los 35°. Durante la mañana la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40 y el 70%.
CLIMA EXTENDIDO
