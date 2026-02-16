Qué dice el pronóstico de este lunes feriado en la ciudad de Santa Fe

Este lunes feriado por Carnaval en la ciudad de Santa Fe la jornada se presentará con tiempo inestable y temperaturas elevadas. Durante la mañana el ambiente se mantendrá cálido, con cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 31°. Las probabilidades de lluvia oscilarán entre el 10 y el 40% durante la mañana, incrementándose al rango del 40 al 70% en horas de la tarde y la noche. El viento soplará leve a moderado, con velocidades que irán de 7 a 22 km/h, sin ráfagas destacadas.
El ambiente se sentirá cálido durante gran parte del día, con mayor sensación de pesadez en las horas centrales. Se recomienda estar atentos a posibles chaparrones, especialmente hacia el final de la jornada.