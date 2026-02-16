Alerta amarilla

Cuánto llovió este domingo y cómo es el operativo municipal en la ciudad de Santa Fe

Según el parte oficial, se realizan tareas de desobstrucción y limpieza de desagües y bocas de tormenta . Por otra parte, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) renovó el alerta amarilla para la zona hasta la mañana de este lunes, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.