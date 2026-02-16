Cuánto llovió este domingo y cómo es el operativo municipal en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe informó este domingo por la tarde que, ante el alerta amarilla vigente, cuadrillas municipales recorren distintos barrios para atender las consecuencias de las lluvias registradas durante la jornada.
Según el parte oficial, se realizan tareas de desobstrucción y limpieza de desagües y bocas de tormenta en diferentes puntos de la ciudad. Además, las estaciones de bombeo funcionan con normalidad, un dato clave para el escurrimiento del agua acumulada tras las precipitaciones.
De acuerdo a los datos oficiales relevados hasta las 20, los registros fueron los siguientes:
DOAE (COBEM): 21,25 mm
Centro: 16,75 mm
Delegación Alto Verde: 13,50 mm
CIC F. Zuviría: 23,25 mm
En tanto, la intensidad máxima de lluvia alcanzó los 75,00 mm/h en el CIC F. Zuviría a las 17.25. Allí también se registró la ráfaga de viento más fuerte: 48 km/h, proveniente del sur, a las 17.35.
Hasta el momento, se atendieron reclamos por cinco árboles y ramas de gran porte caídos como consecuencia del viento y la tormenta.
Desde el municipio solicitaron a los vecinos evitar sacar residuos a la vía pública y asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por las ráfagas.
Por otra parte, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) renovó el alerta amarilla para la zona hasta la mañana de este lunes, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.