Amparo y reclamos por la Ruta 11: exigen obras urgentes y plazos concretos

El estado deplorable de la traza de la Ruta 11 en el tramo Calchaquí – Reconquista volvió a ubicarse entre los temas que mayor preocupación despiertan en las comunidades del norte santafesino.
El deterioro de la Ruta 11, entre Calchaquí y Reconquista, volvió a encender alarmas tras una seguidilla de accidentes fatales y renovados reclamos por obras urgentes.
El estado deplorable de la traza de la Ruta 11 en el tramo Calchaquí – Reconquista volvió a ubicarse entre los temas que mayor preocupación despiertan en las comunidades del norte santafesino.
En los últimos días, una seguidilla de accidentes -dos de ellos fatales- reflotó reclamos unísonos de las poblaciones que se alzan a la vera la vía nacional, que tuvieron correlato en la dirigencia política que las representa.
Fue así que el intendente de Malabrigo, Roberto Sponton, realizó un llamado a la comunidad para extremar las precauciones al circular por la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 741, donde se detectaron baches de gran peligrosidad.
“El pedido es especial para todos quienes transitan por la Ruta 11. Hay tres baches que son tremendamente peligrosos”, advirtió el mandatario local en un mensaje difundido públicamente.
La advertencia surgió luego de que se registrara un accidente en horas de la mañana del jueves, en el tramo comprendido entre Malabrigo y Vera, situación que volvió a poner en evidencia el deterioro del corredor vial.
Un automóvil Chevrolet Corsa, que circulaba en sentido norte–sur, conducido por un hombre que iba acompañado por familiares -siendo un total de cinco ocupantes-, no logró esquivar un bache ubicado en el carril de circulación.
Como consecuencia, perdió el control del vehículo, que despistó hacia la banquina, comenzó a derrapar y dio aproximadamente cuatro vuelcos, finalizando su recorrido a unos 68 metros del sector de la banquina, quedando en posición lateral derecha.
Los ocupantes quedaron dentro del habitáculo, aunque lograron salir por sus propios medios. Fueron trasladados al Hospital local para su atención médica.
Sponton pidió entonces a los conductores reducir la velocidad y circular con extrema precaución en ese sector específico, hasta tanto se realicen las reparaciones correspondientes. Además, solicitó compartir la información para prevenir nuevos siniestros y proteger a quienes transitan habitualmente por esa ruta.
La trampa mortal en que la desidia del gobierno nacional convirtió a la Ruta 11 -por la falta de obras de fondo para recuperar la calzada- quedó evidenciada nuevamente el domingo pasado, cuando dos accidentes se cobraron la vida de dos personas.
Al norte de Vera, en inmediaciones del cruce con la Ruta 36, a las 2 de la mañana entraron en colisión un micro de la empresa Río Uruguay y un Chevrolet Aveo. Como consecuencia del impacto, falleció el guarda Gabriel Grieger, en tanto el conductor del auto Gastón Koenig lucha por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central de Reconquista.
Más tarde, en horas de la mañana, un joven de 20 años falleció en jurisdicción de Villa Ocampo. El hecho ocurrió alrededor de las 6 sobre la Ruta Nacional 11, cuando un automóvil impactó la bicicleta en la que circulaba la víctima, tras salir desde la banquina, en inmediaciones del cruce con la Ruta 32.
El siniestro se produjo a unos 5 kilómetros de la mencionada ciudad, en la intersección con la Ruta 32, y se desarrolló en sentido norte-sur. Efectivos policiales acudieron al lugar para las primeras actuaciones y el ordenamiento de la escena.
Están de vuelta los bidones blancos, con los que los particulares señalizan por cuenta propia otros pozos que florecen como hongos en ambas manos en jurisdicción de Vera.
A pesar de ser un problemática recurrente, quienes transitan habitualmente por la arteria federal no colman su capacidad de asombro ante el eterno deterioro que experimenta el pavimento más allá de las reparaciones de Vialidad Nacional que, a la luz de la realidad, no son más que parches. Pan para hoy, hambre para mañana.
El organismo nacional se esfuerza por dar respuesta a la cuestión, pero sus intervenciones están lejos de satisfacer la demanda. Por caso, semanas atrás volvieron los tambores amarillos en jurisdicción de Vera para alertar por el resurgimiento de un cráter que ya fue reparado innumerables veces.
También están de vuelta los bidones blancos, con los que los particulares señalizan por cuenta propia otros pozos que florecen como hongos en ambas manos; y las ondulaciones en la travesía urbana de Reconquista.
En el marco del amparo que tramita ante la Justicia Federal de Reconquista, Dionisio Scarpin presentó un acta notarial que certifica el deterioro del tramo de la Ruta Nacional 11 entre los kilómetros 668 y 764, que atraviesa las zonas de Malabrigo y Calchaquí.
La constatación incorpora fotografías y deja constancia de baches activos, reparaciones defectuosas, desniveles peligrosos y banquinas con escasa visibilidad por los pastizales altos.
“Lo que pedimos es algo simple y concreto: que la ruta esté en condiciones seguras. Si hubo trabajos, tienen que notarse en el asfalto y en la señalización. Y si todavía faltan, necesitamos un plan claro que diga qué se va a hacer y cuándo”, expresó Scarpin.
Según el acta, persisten sectores con deterioro significativo que obligan a maniobras riesgosas y aumentan la posibilidad de siniestros. Frente a esta situación, el legislador solicitó al juez que disponga una inspección judicial o pericia técnica en el tramo señalado, y que se intime a Vialidad Nacional a presentar un plan detallado con plazos verificables.
“Cada viaje por la Ruta 11 tiene que ser un traslado seguro, no una preocupación. Con mantenimiento sostenido, señalización adecuada y control de obra, el riesgo baja. No estamos pidiendo nada extraordinario: estamos pidiendo condiciones básicas para cuidar la vida de quienes la transitan todos los días”, sostuvo.
Además, pidió que mientras se ejecuta el plan de obras se adopten medidas preventivas inmediatas: reparación urgente de los baches más profundos, mejora de banquinas y señalización visible y permanente.
“Detrás de cada bache hay una familia que viaja con miedo. Nuestra responsabilidad es insistir hasta que la ruta esté en condiciones seguras y transitable como corresponde”, afirmó Dionisio Scarpin.