Más de 200 mm en pocas horas: fuerte impacto del temporal en localidades del norte santafesino

Tras las abundantes lluvias caídas durante el jueves en diferentes distritos del departamento San Cristóbal, diferentes localidades han padecido anegamientos urbanos y rurales, cortes de luz producto del temporal y la interrupción de un corredor vial.
Desde la Agencia Provincial de Segurida Vial se informó este viernes sobre un corte total en la Ruta Provincial 4, entre Elisa y San Cristóbal, por crecimiento del caudal de los canales. Describe el parte que se realizan desvíos: sentido hacia el norte, en la intersección con RP 61; sentido hacia el sur, en la intersección con RP 13.
El senador Felipe Michlig se encuentra gestionando y coordinando con las autoridades locales y provinciales de distintas áreas “respuestas concretas e inmediatas según la necesidad de cada lugar”, expresó.
“Estamos siguiendo la situación de cada lugar al instante, y según los reportes de las 21 -del jueves- los distritos mayormente comprometidos, con precipitaciones superiores a los 200 milímetros son La Clara, Capivara, Ñanducita, La Lucila, Soledad y Villa Saralegui”, señaló el senador.
Coordinación con autoridades
El representante departamental indicó que mantuvo contacto con los presidentes comunales de cada localidad mayormente afectada (Patricia Mandrile, Adriana Córdoba, Ariel Barbaglia, Lidia Nievas, Facundo Brillada y Jorge Piriz), quienes informaron acerca de la situación en cada lugar.
“A la par estamos en comunicación con funcionarios de cada área provincial, de la DPV, hídrica, social, EPE, de gobierno, etc, para ofrecer soluciones inmediatas, para lo que el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso de todas las herramientas necesarias para la asistencia”, detalló Michlig.
“Los mayores problemas se relacionan con ingresos de agua en algunos domicilios urbanos y rurales, con la saturación de los desagües pluviales y caminos anegados, en algunos casos cortes de luz por las fuertes tormentas, entre otras consecuencias que seguimos relevando con todo el equipo de trabajo”, puntualizó el legislador.