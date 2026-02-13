Más de 200 mm en pocas horas: fuerte impacto del temporal en localidades del norte santafesino

Atención! #RP4

Corte total por crecimiento del caudal de los canales entre #Elisa y #SanCristóbal.



👇Se realizan desvíos



▪️Sentido hacia el norte en la intersección con RP 61.

▪️Sentido hacia el sur en la intersección con RP 13.



▶️ Respetar las indicaciones.