#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Departamento San Crsitóbal

Más de 200 mm en pocas horas: fuerte impacto del temporal en localidades del norte santafesino

Las intensas precipitaciones registradas el jueves en el departamento San Cristóbal provocaron anegamientos urbanos y rurales, cortes de energía eléctrica y la interrupción total de la Ruta Provincial 4 entre Elisa y San Cristóbal. Autoridades provinciales y locales coordinan tareas de asistencia y monitoreo.

Varias localidades sufrieron anegamientos en caminos a causa de las abundantes lluvias. Foto: Prensa MichligVarias localidades sufrieron anegamientos en caminos a causa de las abundantes lluvias. Foto: Prensa Michlig
 14:53
Seguinos en
Por: 

Tras las abundantes lluvias caídas durante el jueves en diferentes distritos del departamento San Cristóbal, diferentes localidades han padecido anegamientos urbanos y rurales, cortes de luz producto del temporal y la interrupción de un corredor vial.

Desde la Agencia Provincial de Segurida Vial se informó este viernes sobre un corte total en la Ruta Provincial 4, entre Elisa y San Cristóbal, por crecimiento del caudal de los canales. Describe el parte que se realizan desvíos: sentido hacia el norte, en la intersección con RP 61; sentido hacia el sur, en la intersección con RP 13.

El senador Felipe Michlig se encuentra gestionando y coordinando con las autoridades locales y provinciales de distintas áreas “respuestas concretas e inmediatas según la necesidad de cada lugar”, expresó.

Mirá tambiénSan Justo suma oferta educativa: confirmaron la apertura de una nueva carrera terciaria

“Estamos siguiendo la situación de cada lugar al instante, y según los reportes de las 21 -del jueves- los distritos mayormente comprometidos, con precipitaciones superiores a los 200 milímetros son La Clara, Capivara, Ñanducita, La Lucila, Soledad y Villa Saralegui”, señaló el senador.

Coordinación con autoridades

El representante departamental indicó que mantuvo contacto con los presidentes comunales de cada localidad mayormente afectada (Patricia Mandrile, Adriana Córdoba, Ariel Barbaglia, Lidia Nievas, Facundo Brillada y Jorge Piriz), quienes informaron acerca de la situación en cada lugar.

“A la par estamos en comunicación con funcionarios de cada área provincial, de la DPV, hídrica, social, EPE, de gobierno, etc, para ofrecer soluciones inmediatas, para lo que el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso de todas las herramientas necesarias para la asistencia”, detalló Michlig.

Mirá tambiénHistórico para el norte: Osvaldo Sosa asumió la Vicepresidencia Primera del Senado

“Los mayores problemas se relacionan con ingresos de agua en algunos domicilios urbanos y rurales, con la saturación de los desagües pluviales y caminos anegados, en algunos casos cortes de luz por las fuertes tormentas, entre otras consecuencias que seguimos relevando con todo el equipo de trabajo”, puntualizó el legislador.

Seguinos en
#TEMAS:
Norte 24
San Cristóbal
Vera
San Justo
9 de Julio
General Obligado

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro