Histórico para el norte: Osvaldo Sosa asumió la Vicepresidencia Primera del Senado

La Cámara de Senadores de Santa Fe definió su nueva mesa directiva durante la Sesión Preparatoria, en un acto que quedará marcado en la historia política del departamento Vera. Osvaldo Sosa juró ante el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig, para ocupar la Vicepresidencia Primera, secundado por la senadora Leticia Di Gregorio en la Vicepresidencia Segunda.
Sosa, quien asumió la representación de Vera en 2016 tras el fallecimiento de Hugo Pucheta, ha logrado consolidar un liderazgo indiscutido en el norte provincial. Su ratificación consecutiva en las urnas y su gestión de cercanía con los vecinos fueron factores clave para que sus pares lo eligieran para este cargo estratégico en la conducción parlamentaria.
Este ascenso institucional ocurre poco después de su destacada participación en la Convención Constituyente, donde lideró un equipo técnico que logró plasmar las necesidades y la visión del norte santafesino en la redacción de la nueva estructura normativa de la provincia.
El norte en la mesa de decisiones
Para los ciudadanos del departamento Vera, la llegada de Sosa a la cúpula del Senado representa un hecho inédito que garantiza una voz directa en la definición de la agenda legislativa provincial.
Durante la ceremonia, el senador también tuvo el honor de izar la Bandera Nacional, un gesto simbólico que dio inicio formal a su nueva responsabilidad como autoridad de la Cámara Alta.
La designación de Sosa no solo premia su recorrido individual, sino que equilibra la representación territorial en una mesa directiva donde convergen las diferentes fuerzas y regiones que integran Santa Fe.
Cuenta regresiva para el mensaje del Gobernador
Con la mesa directiva ya conformada, el Senado se prepara para el inicio del Período Legislativo N°144. El acto oficial tendrá lugar este domingo 15 de febrero a las 8:30, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro brinde su informe anual ante la Asamblea Legislativa.
Será la primera vez que Sosa reciba al mandatario provincial desde su nuevo rol de autoridad del cuerpo, marcando el comienzo de un año legislativo que promete ser intenso en el tratamiento de temas estructurales para la provincia.