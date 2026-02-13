Departamento Vera

Histórico para el norte: Osvaldo Sosa asumió la Vicepresidencia Primera del Senado

En el marco de la Sesión Preparatoria para el nuevo período legislativo, el representante del departamento Vera, Osvaldo Sosa, prestó juramento como Vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores. La designación ratifica su peso político tras su reciente rol en la Convención Constituyente y lo posiciona en la mesa de conducción del cuerpo de cara a la apertura de sesiones del próximo domingo.