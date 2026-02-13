Luz verde para los nuevos jefes judiciales del sur santafesino: Clavero será el Fiscal Regional

En una sesión realizada en la Cámara de Diputados de la provincia, la Asamblea Legislativa dio acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos estratégicos en la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Venado Tuerto.
En una sesión clave presidida por Felipe Michlig, la Legislatura provincial dio acuerdo a las designaciones de Mauricio Clavero como Fiscal Regional y Mariano Mascioli como Defensor Regional. Clavero, quien venía desempeñándose como juez penal, tendrá a su cargo la coordinación de las unidades fiscales de Venado Tuerto, Firmat, Rufino y Melincué, con el foco puesto en la lucha contra el microtráfico.
El encuentro fue presidido por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y concluyó con la aprobación del pliego del actual juez penal Mauricio Clavero, quien fue confirmado como Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En el mismo acto legislativo también recibió aval el abogado Mariano Mascioli, como Defensor Regional titular del Ministerio Público de la Defensa Penal en esa circunscripción.
La Tercera Circunscripción Judicial comprende 33 localidades del sur santafesino. En ese marco, el nuevo Fiscal Regional tendrá la responsabilidad de coordinar las cuatro unidades fiscales con asiento en Venado Tuerto, Firmat, Rufino y Melincué.
Entre sus funciones centrales se encuentra la articulación del trabajo de los fiscales y equipos técnicos, así como la implementación en el territorio de los lineamientos de política criminal definidos por la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich.
La tarea no solo implica organización interna, sino también coordinación permanente con las fuerzas de seguridad provinciales y federales, en especial ante fenómenos delictivos complejos como el tráfico y microtráfico de estupefacientes.
Tras la aprobación legislativa, Clavero manifestó su satisfacción por la designación y remarcó el compromiso que implica el nuevo cargo. “Es un compromiso de servicio para con toda la comunidad de estas 33 localidades que componen la región tercera”, expresó.
El magistrado sostuvo que la prioridad será fortalecer el trabajo en equipo dentro del MPA y garantizar respuestas eficaces a las víctimas. En ese sentido, recordó que la Constitución provincial establece que el Ministerio Público debe velar por los intereses de quienes resultan afectados por el delito.
Asimismo, anticipó que uno de los ejes de su gestión será profundizar la coordinación con la justicia federal y las fuerzas de seguridad para enfrentar el tráfico y microtráfico de drogas, con el objetivo de mejorar los resultados en materia de persecución penal y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.
Si bien el acuerdo legislativo ya fue otorgado, resta la instancia de la jura para que Clavero asuma formalmente la conducción regional del MPA. A partir de allí, comenzará una nueva etapa institucional en el sur provincial, con el desafío de consolidar la política criminal en un territorio amplio y diverso.