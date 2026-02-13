Con el aval legislativo

Luz verde para los nuevos jefes judiciales del sur santafesino: Clavero será el Fiscal Regional

En una sesión clave presidida por Felipe Michlig, la Legislatura provincial dio acuerdo a las designaciones de Mauricio Clavero como Fiscal Regional y Mariano Mascioli como Defensor Regional. Clavero, quien venía desempeñándose como juez penal, tendrá a su cargo la coordinación de las unidades fiscales de Venado Tuerto, Firmat, Rufino y Melincué, con el foco puesto en la lucha contra el microtráfico.