San Justo suma oferta educativa: confirmaron la apertura de una nueva carrera terciaria

La ciudad de San Justo celebra un avance significativo en su oferta de educación superior.
Tras años de gestiones ante el Ministerio de Educación provincial, el senador Rodrigo Borla y la subsecretaria Mariela Bosio confirmaron el inicio de la Tecnicatura en Administración Pública. La carrera se dictará en la Escuela Superior de Comercio N°45 y forma parte de la nueva agenda de trabajo establecida con el ministro José Goity.
Como resultado de las reuniones mantenidas a finales de enero en la capital provincial, se confirmó oficialmente la implementación de la Tecnicatura en Administración Pública, una formación clave para la profesionalización del sector estatal en la región.
La llegada de esta nueva carrera es el corolario de un extenso proceso de reclamos y proyectos presentados por el senador Rodrigo Borla junto a la Prof. Mariela Bosio, subsecretaria de Nivel Secundario.
El acuerdo definitivo se selló tras un encuentro clave con el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, donde se diagramó una hoja de ruta para cubrir las necesidades pedagógicas del departamento San Justo.
Borla destacó que esta apertura no es un hecho aislado, sino parte de una "agenda de trabajo en conjunto" que ya comienza a dar sus primeros frutos concretos para el territorio.
Las autoridades confirmaron que el cursado de la tecnicatura se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de Comercio N°45 “Dr. José Roberto González”.
La elección del establecimiento busca aprovechar la infraestructura y el prestigio de la institución para albergar a los futuros estudiantes de esta rama técnica.
La implementación de la carrera responde a una demanda histórica de la comunidad, que buscaba opciones de formación superior que permitieran a los jóvenes y adultos especializarse sin necesidad de trasladarse a otras grandes urbes.
Para el senador Borla, este anuncio tiene un sabor especial debido al tiempo que llevó concretarlo.
“Es una apertura muy especial porque veníamos gestionando esta carrera desde hace muchos años, incluso presentando pedidos de informes para entender por qué no se materializaba”, señaló el legislador tras informar la noticia a los directivos de la escuela.
“Hoy es una realidad y agradezco especialmente al ministro Goity, con quien pudimos destrabar pedidos que hoy ya se están cumpliendo para el beneficio de las 33 localidades de la región”, concluyó Borla, subrayando el impacto positivo que tendrá en la administración local y regional.