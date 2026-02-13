Anuncio de Borla

San Justo suma oferta educativa: confirmaron la apertura de una nueva carrera terciaria

Tras años de gestiones ante el Ministerio de Educación provincial, el senador Rodrigo Borla y la subsecretaria Mariela Bosio confirmaron el inicio de la Tecnicatura en Administración Pública. La carrera se dictará en la Escuela Superior de Comercio N°45 y forma parte de la nueva agenda de trabajo establecida con el ministro José Goity.