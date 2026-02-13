#HOY:

Alerta amarilla por tormentas y granizo en Santa Fe y otras nueve provincias

El Servicio Meterológico Nacional emitió un aviso preventivo que afecta a gran parte del centro y norte del país, incluyendo a Santa Fe. Se esperan ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Los detalles del área de cobertura y los cuidados a tener en cuenta.

Se espera una jornada inestable en gran parte del país. Crédito: Guilermo Di Salvatore.Se espera una jornada inestable en gran parte del país. Crédito: Guilermo Di Salvatore.
El cierre de la semana laboral llega con complicaciones meteorológicas para una vasta zona del territorio argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes un alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes que afecta a diez provincias.

Según el organismo, las condiciones de inestabilidad se intensificarán hacia la tarde y noche, con potencial para provocar fenómenos que, aunque normales para la época, requieren medidas de precaución.

Las provincias bajo alerta incluyen a Santa Fe, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Alerta amarilla por tormentas y poisble caída de granizo en diez provincias. Crédito: NA.Alerta amarilla por tormentas y poisble caída de granizo en diez provincias. Crédito: NA.

Zonas afectadas y fenómenos esperados

El informe técnico señala que las áreas mencionadas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por:

  • Intensa actividad eléctrica.
  • Ocasional caída de granizo de diversos tamaños.
  • Fuertes ráfagas de viento, que podrían superar los 70 km/h en sectores localizados.
  • Abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Preocupación en el sector productivo y urbano

La llegada de este frente de tormentas genera una mezcla de alivio y cautela en el centro-norte santafesino. Mientras que las precipitaciones son recibidas con optimismo por el sector agropecuario para sostener la humedad de los suelos en plena campaña, el riesgo de granizo y ráfagas fuertes enciende las alarmas por posibles daños en cultivos y en el tendido eléctrico.

En los cascos urbanos, la principal preocupación radica en la rapidez con la que se espera que caiga el agua, lo que suele saturar los sistemas de drenaje y generar anegamientos temporarios en calles y avenidas de bajo nivel.

Viernes lluvioso Créditos: Guillermo Di SalvatoreSe esperan ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Impacto en la provincia de Santa Fe

Para el centro y sur de la bota santafesina, la mayor probabilidad de eventos severos se sitúa en la franja horaria de la tarde-noche. Aunque las lluvias traerían un alivio térmico momentáneo frente al calor agobiante, las autoridades locales recomiendan limpiar desagües y evitar sacar la basura para prevenir anegamientos.

En la capital provincial, la temperatura máxima rondará los 32°C antes del desmejoramiento, con una humedad que se mantendrá elevada, potenciando la sensación de pesadez hasta la llegada de las primeras ráfagas del sector sur.

Recomendaciones de seguridad

Ante la vigencia del alerta amarillo, el SMN sugiere a la población seguir una serie de pautas básicas para minimizar riesgos:

  • No sacar la basura: Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre: Especialmente en zonas rurales o parques ante la posibilidad de rayos.
  • Asegurar objetos: Revisar elementos que puedan ser volados por el viento, como macetas o chapas.
  • Mantenerse informado: Seguir las actualizaciones de los organismos oficiales y las alertas a corto plazo (ACP) que emite el radar meteorológico.

La inestabilidad se mantendría durante las primeras horas del sábado, mejorando hacia la tarde con un descenso paulatino de las temperaturas mínimas.

