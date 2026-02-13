Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas y granizo en Santa Fe y otras nueve provincias

El Servicio Meterológico Nacional emitió un aviso preventivo que afecta a gran parte del centro y norte del país, incluyendo a Santa Fe. Se esperan ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Los detalles del área de cobertura y los cuidados a tener en cuenta.