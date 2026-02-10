En pleno verano, llegó la primera nevada del 2026 al cerro Catedral

Mientras gran parte del centro y norte de la Argentina transita las jornadas típicas del estío, la naturaleza decidió romper el guion en la Patagonia. Este martes 10 de febrero, el cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche, amaneció cubierto por un manto blanco, registrando así la primera nevada de este 2026 en pleno desarrollo de la temporada estival.
Sorpresa en las alturas
El fenómeno comenzó durante la madrugada de este martes, producto del ingreso de un frente frío que provocó un abrupto descenso de la temperatura en la zona cordillerana de Río Negro. Según los registros meteorológicos locales, la cota de nieve se situó por encima de los 1.900 metros sobre el nivel del mar, afectando principalmente la zona de Punta Princesa y la cumbre del centro de esquí más importante de la región.
Los turistas que se encontraban realizando excursiones de ascenso y actividades de montaña se vieron gratamente sorprendidos por los copos que comenzaron a caer con intensidad pasadas las primeras horas de la mañana.
Postales de invierno en verano
Las imágenes y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales muestran un contraste impactante: la vegetación de verano mezclada con la acumulación nívea. El personal del Cerro Catedral confirmó que, si bien las nevadas en verano no son inéditas en la alta montaña, la intensidad de esta en particular y la fecha —pleno febrero— generaron un clima de entusiasmo entre los visitantes que no esperaban encontrarse con un paisaje propio de julio.
Mirá tambiénIncendios en la Patagonia: el fuego se intensifica en Los Alerces y se detectan focos en tres parques nacionales
"Es el regalo que Bariloche siempre tiene guardado. Ayer estábamos en la playa del Nahuel Huapi y hoy estamos tocando nieve en la cima", relató un turista santafesino que se encuentra vacacionando en la ciudad rionegrina.
Pronóstico para la región
Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que estas condiciones son el resultado de un sistema de baja presión que atraviesa la cordillera. Se espera que las bajas temperaturas persistan durante las próximas 24 horas, con vientos moderados del sector oeste, aunque las condiciones de nubosidad irían disminuyendo hacia el fin de semana, devolviendo el clima templado característico de la temporada alta.
Para los operadores turísticos, este evento representa un "plus" en la promoción del destino, reafirmando que la montaña siempre ofrece sorpresas, sin importar lo que diga el calendario.