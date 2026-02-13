En el trámite de un recurso de inconstitucionalidad

Reforma previsional: la Corte de Santa Fe rechazó recusaciones de la Provincia

El planteo del gobierno santafesino fue contra Weder, Spuler, Falistocco y Gutiérrez, por supuesto conflicto de intereses. Pero los siete miembros del tribunal sostuvieron que es “extemporáneo” e improcedente, por no tener sustento real y basarse en “meras especulaciones”.