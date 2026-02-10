La Corte tomó juramento a Héctor Aiello como nuevo juez penal juvenil de Santa Fe

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó juramento este martes 10 de febrero al doctor Héctor José Aiello como juez penal juvenil con asiento en la ciudad capital.
El acto se realizó este martes por la mañana en el edificio de tribunales de la capital provincial y contó con la presencia de seis de los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado fue designado para cubrir la vacante en materia de minoridad en la Primera Circunscripción Judicial.
La ceremonia protocolar se llevó a cabo pasadas las 11.30 en el Salón de Actos del Alto Tribunal, ubicado en el primer piso del edificio de tribunales, sobre calle San Jerónimo, y reunió a autoridades judiciales, políticas, representantes de fuerzas de seguridad y familiares del magistrado.
Como es habitual en este tipo de actos, el secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas, dio lectura al decreto 3128 del 11 de diciembre de 2025, mediante el cual el gobernador Maximiliano Pullaro designó a Aiello para cubrir el cargo de juez de Primera Instancia de Distrito de Menores —actualmente denominado juez penal juvenil— en el Distrito Judicial N° 1, Primera Circunscripción Judicial.
A continuación, el flamante magistrado prestó juramento ante el presidente de la Corte, doctor Rafael Gutiérrez, con la presencia de los ministros Margarita Zabalza, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Jorge Baclini y Rubén Weder.
El pliego de Aiello había recibido previamente el acuerdo de la Asamblea Legislativa, en el marco del procedimiento constitucional de selección y designación de magistrados.
En primera fila se encontraban el presidente del Colegio Pleno de Jueces Penales de la Circunscripción Nº 1, Alejandro Tizón; el secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni; el vicepresidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Cristian Werlen; el fiscal de Cámara extrapenal, Miguel Ángel Molinari; y personal de la Delegación Bajo Paraná de Prefectura Naval Argentina.
También acompañaron al magistrado sus familiares más cercanos, quienes siguieron el acto con visible emoción y celebraron la esperada designación.
Héctor José Aiello, de 43 años, es nacido en la ciudad de Santa Fe, abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral y cuenta con formación especializada en Derecho Procesal Penal y Criminología, lo que lo llevó a desempeñarse como asesor del Servicio Penitenciario de la provincia antes de ingresar al Ministerio Público de la Acusación.
En 2019 asumió como fiscal en la ciudad de Tostado, función que ejerció hasta su reciente nombramiento judicial.
La designación de Aiello se enmarca en las resoluciones N° 1231/25 y N° 1287 a 1295/25, mediante las cuales el Poder Ejecutivo provincial propuso una serie de nombramientos para distintas circunscripciones judiciales, posteriormente aprobados por la Legislatura.
En este caso, el magistrado viene a ocupar una vacante clave en el fuero penal juvenil, que reemplaza a la antigua figura del juez de Menores y se adecua al paradigma de responsabilidad penal juvenil vigente en la provincia.
Con su incorporación, el Colegio de Jueces de Primera Instancia en lo Penal de Santa Fe suma un magistrado especializado en una materia particularmente sensible, vinculada a la intervención judicial con adolescentes en conflicto con la ley penal.