La Corte tomó juramento a Héctor Aiello como nuevo juez penal juvenil de Santa Fe

El acto se realizó este martes por la mañana en el edificio de tribunales de la capital provincial y contó con la presencia de seis de los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado fue designado para cubrir la vacante en materia de minoridad en la Primera Circunscripción Judicial.