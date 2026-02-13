Sábado ante Madryn por la plataforma LPF Play

Colón “debuta” en el streaming: ¡Así será la primera transmisión!

Habrá miles de ojos en el Brigadier pero cientos de miles con cada dispositivo tecnológico. Cantidad de cámaras, modalidad, relatores, comentaristas, borde de campo: ¿cómo se verá el debut sabalero ante Deportivo Madryn este sábado desde las 20?.