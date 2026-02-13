Colón “debuta” en el streaming: ¡Así será la primera transmisión!

En medio de una clara ráfaga de fuego cruzado, en el marco de la guerra AFA/Tapia contra “todos los otros”, se activó el último round con el fútbol de ascenso como prisionero.
Habrá miles de ojos en el Brigadier pero cientos de miles con cada dispositivo tecnológico. Cantidad de cámaras, modalidad, relatores, comentaristas, borde de campo: ¿cómo se verá el debut sabalero ante Deportivo Madryn este sábado desde las 20?.
En medio de una clara ráfaga de fuego cruzado, en el marco de la guerra AFA/Tapia contra “todos los otros”, se activó el último round con el fútbol de ascenso como prisionero.
Vencido el extenso vínculo que tenía TyC Sports con las categorías de ascenso, AFA dio el golpe en la mesa: utilizar la plataforma de la Liga Profesional de Fútbol (LPF Play) y auto-generar/administrar esa herramienta valiosa. No sólo en lo económico sino, más que nada, en lo político.
El contrato vigente, en manos de Tele Red Imagen S.A. (TRISA), empresa integrada por Clarín y Torneos, había finalizado el pasado 31 de diciembre y la AFA optó por no renovar la propuesta presentada.
Hace un puñado de días, con semanas de tironeo y suspenso en el medio, la casa de calle Viamonte y/o Ezeiza confirmó que todos los partidos de la Primera Nacional y la Primera “B” Metropolitana se verán exclusivamente por su plataforma online, a la cual el hincha futbolero podrá acceder vía computadoras, Smart TV y dispositivos móviles.
La idea es simple: arranca siendo gratis durante el primer mes y después derrama en una suscripción paga. ¿El monto del “Pay-Per-View by Chiqui”?: por ahora sin costo. Con “piso” de 8.000 pesos y tope de 14.000 por mes.
Vamos a Colón: el hincha o socio sabalero tiene que elegir qué dispositivo utilizará. En caso de contar con una computadora, simplemente deberá entrar al link https://www.lpfplay.com.
Si la idea es usar los dispositivos móviles, los fanáticos tendrán que descargar la plataforma en Google Play Store o App Store. Finalmente, en los Smart TV también se deberá instalar la app.
Por cualquiera de las vías de ingreso, el futbolero aparecerá en una plataforma donde con un menú de cuatro pasos: 1) Primera Nacional; 2) Primera B; 3) Campeonato Femenino; 4) Torneo Proyección. De acuerdo al dispositivo, las opciones estarán arriba o a los costados de la pantalla.
Elegido el menú, se direcciona el gusto: “Colón-Deportivo Madryn”, con el clickeo en “evento en vivo”.
Los que no tengan lugar en el Cementerio de los Elefantes, por el motivo que fuera, se preguntan: ¿cómo será la transmisión por streaming para el debut sabalero?:
-1) La imagen se generará desde Santa Fe con un montaje de tres cámaras Full HD
-2) La Cámara 1 tomará el plano general; la cámara 2 el plano del jugador con la pelotta; la cámara 3 buscará los detalles con los planos cortos.
-3) El binomio de relator/comentarista estará ubicado en los estudios de la productora “La Corte”, en Buenos Aires. En el caso de Colón-Madryn, el relator será Alex Mercado y el comentarista Rodrigo Áncora (misma dupla de los partidos de reserva)
-4) No existe la figura de “vestuarista” o del “borde de campo” en este caso
-5) Físicamente se designará un productor de TV en la ciudad de Santa Fe que irá informando los incidentes y/o accidentes: goles, cambios, expulsiones, jugadas polémicas
-6) La comunicación de ese productor será, vía Handy, con quien genere los caracteres (ubicado en Santa Fe) y esa info aparezca en pantalla
-7) Para Colón-Madryn, que arrancará a las 20, se anuncia una previa desde el Brigadier López media hora antes: la transmisión iniciará 19.30
-8) Al finalizar el juego, habrá entrevistas con la modalidad habitual: figura, goleador, entrenador, etc.
-9) Las repeticiones de goles, expulsiones y/o jugadas polémicas se generan desde Santa Fe
-10) La idea, que nadie dice, pasa por “mejorar lo que era TyC Play con el ascenso el año pasado"
¿Cuál es la supuesta “bajada” de línea a periodistas, productores, camarógrafos para cada uno de los partidos en esta primera etapa del ascenso?. Se busca “una transmisión austera pero prolija.
No es un montaje con un móvil imponente y gran estructura como era antes por pantalla abierta. Se federaliza el servicio: la productora “La Corte” confía en el soporte técnico “con gente local que elige en cada ciudad”.
Así, con 30.000 almas en la cancha, Colón también prepara su otro debut y contra el mismo rival: Deportivo Madryn. El Sabalero, además de estrenar ilusión este sábado a las 20, "debuta" en el streaming de LPF Play con otros varios de miles ojitos rojinegros.