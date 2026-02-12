Para el debut frente al Deportivo Madryn

¡27.000 socios!: Colón pide a gritos “que el sábado la gente vaya temprano”

La expectativa es total después de más de cuatro meses sin poder ver al Sabalero en el Cementerio de los Elefantes. La sede no para de recibir gente: aparecen nuevos socios, se ponen cuotas al día y buscan plateas o palcos libres. No hay más lugar en la cabecera norte.