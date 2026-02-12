¡27.000 socios!: Colón pide a gritos “que el sábado la gente vaya temprano”
La expectativa es total después de más de cuatro meses sin poder ver al Sabalero en el Cementerio de los Elefantes. La sede no para de recibir gente: aparecen nuevos socios, se ponen cuotas al día y buscan plateas o palcos libres. No hay más lugar en la cabecera norte.
De cara al esperado debut del Sabalero en la temporada 2026 de la Primera Nacional, este sábado a las 20 frente al Deportivo Madryn en el Cementerio de los Elefantes, tanto los dirigentes consultados por El Litoral como los incansables empleados de la ofician de socios en la sede rojinegra piden a la multitud sabalera “que por favor se tomen un tiempo y concurran temprano a la cancha”.
En las últimas horas, el club anunció oficialmente el número de “27.000 socios” alcanzados por estos días.
Incluso, a la hora de generar algunas recomendaciones, explican lo siguiente: “Además de llegar temprano y no hacerlo sobre la hora, cada hincha y socio puede controlar en el sitio oficial de Boletería Vip cuestiones básicas, como tener la cuota paga y el abono al día; incluso pueden chequear su puerta de acceso al estadio. Con eso ya hacemos un golazo”, explican.
Enamorados de Colón. Foto: Fernando Nicola
Después de una abstinencia interminable de más de cuatro meses sin jugar a la pelota, después del último partido del año pasado contra el CADU, la expectativa del hincha y socio sabalero es tremenda de cara al debut del equipo de Ezequiel Medrán, este sábado a las 20 contra el Deportivo Madryn en la Catedral del Sur.
Se rompió la media de abonos confirmados al iniciar la temporada y se superó el número de 27.000 socios con carné más cuota al día. Por lo tanto, se espera una verdadera multitud contra el equipo de la ciudad del viento patagónico en el Cementerio de Elefantes.
Por ejemplo, para tener una idea de lo que se generó en torno al arranque sabalero de este sábado, a las 20, en el Cementerio de los Elefantes:
-1) No hay más lugar para socios con entrada a tribuna en la cabecera norte, la que está ubicada detrás del arco que da a espaldas a J.J.Paso
-2) Si alguien se hace socio sabalero, antes de Colón-Madryn, sin sacar butaca, deberá ubicarse en la cabecera sur que da espaldas al Fonavi
-3) ¿Cuáles son las opciones para este sábado?. Platea este: socios 20.000 pesos y no socios 40.000 pesos; Platea Oeste: socios 30.0000 pesos y no socios 55.000 pesos; Palcos Corporativos y Palcos Balcón: socios 50.000 pesos y no socios 80.000 pesos.
Medrán, entre los DT que siguen
A propósito de lo que genera el nuevo Colón 2026 de Ezequiel Medrán, hay un dato del DT sabalero: está en el lote de los que lograron continuar dirigiendo al equipo con el que terminaron el 2025.
Con respecto a la temporada pasada, serán 20 los entrenadores que continuarán dirigiendo a sus equipos. Leonardo Lemos, DT del Milrayitas, aparece dentro de un selecto grupo de 10 nombres que iniciarán un nuevo proceso luego de dirigir toda la temporada 2025.
El oriundo de Quilmes ascendió a Los Andes en 2024 (13 partidos) desde la Primera B y lo dirigió todo el año pasado (34, más uno por Copa Argentina).
Con Leonardo Lemos, el elenco de Lomas de Zamora obtuvo el 39.22% de los puntos la temporada pasada, con una fuerte producción como local (62.75%) y un flojo rendimiento como visitante (15.69). Sin embargo, siempre hubo voluntad entre la dirigencia y el cuerpo técnico para renovar el vínculo.
Los otros entrenadores que siguen los pasos del DT de Los Andes son Adrián Adrover (Agropecuario Argentino de Carlos Casares), Iván Juárez (Atlético de Rafaela, desde el Federal A), Ricardo Pancaldo (Chaco For Ever) y Diego Funes (Ciudad de Bolívar, desde el Federal A).
La lista Leonardo Fernández (Colegiales), Walter Otta (Deportivo Morón), Joaquín Iturrería (Ferro Carril Midland, desde la Primera B), Fernando Quiróz (Gimnasia y Tiro de Salta) y José María Martínez (Tristán Suárez).
Hay otros 10 que también continuarán en el cargo, pero no habiendo dirigido temporada 2025 completa, entre ellos Medrán (Colón).
Ezequiel Medrán, DT de Colón. Foto: El Litoral
En esa lista están Darío Lema (Acassuso), que lo tomó en la 14º fecha del Torneo Clausura de Primera B en lugar de Juan José Serrizuela; Aníbal Biggeri (All Boys) desde la 22º sucediendo a Mariano Campodónico; Rodrigo Alonso (Almirante Brown, debuta contra Los Andes) en la 25º reemplazando a Guillermo Szeszurak.
Sigue el lote con Ezequiel Medrán (Colón de Santa Fe) a partir de la 28º por Martín Minella; Fabián Nardozza (Defensores de Belgrano) desde la 25º sucediendo a Goux; Alexis Matteo (Deportivo Maipú) en la 20º en lugar de Juan Manuel Sara, que desde la 21º ocupó el cargo de Andrés Montenegro (Estudiantes de Buenos Aires).
La lista continúa con Sergio Rondina (Ferro Carril Oeste) en la 21º por Alfredo Grelak, que en la 29º llegó para suceder a la dupla Néstor Frediani-Jorge Vendakis (Quilmes), tras la salida de Aldo Duscher; y Gustavo Coleoni (San Miguel) desde la 12º por Sebastián Bataglia.
En cambio, 16 clubes contarán con nuevos entrenadores, entre ellos Temperley, que anunció al debutante Nicolás Domingo, después de la salida de Rubén Forestello a Patronato de Paraná, en lugar de Gabriel Gómez.
El ex volante de Banfield e Independiente, entre otros, ya tuvo su bautismo en Copa Argentina, quedando el Gasolero eliminado por penales contra Barracas Central. Como futbolista, ya conoce la categoría, donde se retiró en Arsenal.
Los demás que arrancan de cero serán: Gabriel Gómez (Almagro) por Andrés Montenegro; Cristian Pellerano (Atlanta) por Luis García; Juan Vitta (Atlético Güemes) por Pablo Martel; Adrián Bastía (Central Norte de Salta) por Matías Lequi;
Matías Módolo (Chacarita Juniors) por Carlos Mayor; Cristian Díaz (Deportivo Madryn) por Leandro Gracián; Hernán Pellerano (Gimnasia y Esgrima de Jujuy) por Matías Módolo) y Mariano Toedtli (Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza) por Omar Asad.
Entre otros que iniciarán figuran Carlos Mayor (Mitre de Santiago del Estero) por Cristian Mazzón; Luis García (Nueva Chicago) por Gastón Lotito; Pablo Forsanari (Racing de Córdoba) por Hernán Medina; Andrés Yllana (San Martín de Tucumán) por Mariano Campodónico; Ariel Martos (San Martín de San Juan) por Leandro Romagnoli y Marcelo Perugini (San Telmo) por José María Bianco.