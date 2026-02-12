Liga Argentina: Colón no pudo con Suardi y sumó su tercera derrota consecutiva

En la noche de este miércoles, el estadio Gigante de la Avenida de la localidad de Suardi fue escenario de un nuevo partido en el marco de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de básquetbol.
El local tuvo un gran segundo cuarto y encaminó la novena victoria de la temporada ante el voluntarioso equipo sabalero que se quedó con las manos vacías. Santiago Calderón con 22 fue el máximo artillero de Sportivo, mientras que Germán González con 16 fue la referencia ofensiva del elenco rojinegro que el próximo domingo recibirá a Villa San Martín en el Roque Otrino.
Allí el local, Sportivo, recibía la visita del necesitado equipo de Colón de Santa Fe, que venía de precedido de dos caídas en fila y está obligado a levantar para no sufrir por la permanencia en la recta final de la temporada.
Tras un arranque muy parejo en el que intercambiaron canastas y liderazgo, el elenco que conduce Leandro Spies no tuvo respuestas ante el gran segundo cuarto de la formación local que con un parcial de 27 a 15 pasó al frente en el marcador y comenzó a liquidar su novena victoria de la campaña (suma 11 derrotas).
Pese a los múltiples intentos de reacción sabalera en el complemento, el local se mostró sólido para sostener la diferencia y terminar festejando por un cómodo 81 a 72. Colón, que quedó con un registro de 6-14, volverá a saltar a la cancha el próximo domingo 15 recibiendo a Villa San Martín en el Roque Otrino.
Partido cerrado en el comienzo, Sportivo Suardi algo más concentrado en defensa tomó el comando en el marcador. Gran momento de Colón parcial de 7-0 y lo paso a ganar 11-8 con Feder Ponce como estandarte. Partido de rachas, el local lo pasó a ganar 12-11 con buena aparición de Martinez. El cierre del cuarto fue para Colón 17-16.
Parcial parejo para el comienzo del segundo período, 10-8 en favor del local que ganaba 26-25 con 6:20 por jugar. Buen ingreso de Kozar en Sportivo que levantó al equipo y a 3:25 del cierre del primer tiempo, el local ganaba 35-27 máxima diferencia del juego. Buen cierre del local, para ganar el primer tiempo 43-32, con 10 puntos de Kozar en el cuarto.
El tercer período tuvo como protagonista a Colón, que con un inicio a favor de 13-7 se puso a cinco puntos. A 2:09 del cierre se sostenía la diferencia de cinco, buen trabajo defensivo de Colón que llevó a muchos ataques fallidos a Sportivo. Un triple de Braida sacó del letargo a Sportivo que cerró a su favor por 63-55.
Con cinco minutos jugados del último cuarto, Colón no se rendía y el tanteador marcaba 71-65 para el local. Martínez con un doble y Calderón con una bomba de tres llevaron a Sportivo arriba 76-55 a 4:15 del final, y obligaron a Spies a pedir minuto.
Con cinco puntos consecutivos Colón se arrimó a siete, con 1:14 para el cierre y Poi pidió minuto, a la salida del mismo convirtió Martínez y terminó de sentenciar la victoria de su equipo.
SPORTIVO SUARDI 81: Santiago CALDERÓN 22; Luciano LIZÁRRAGA 1; Gastón FINO 10; Horacio RIGADA 7; Pablo MARTÍNEZ 14 (FI); Milton VITTAR 4; Nahuel FINO 3; Sebastián BRAIDA 10; Mirko KOZAR 10. DT: Andrés POI.
COLÓN 72: Joaquín FERNÁNDEZ 11; Bautista FERNÁNDEZ 11; Germán GONZÁLEZ 16; Hans FEDER PONCE 13; Andrés JAIMES 10 (FI); Juan José LOZANO 7; Franco MIERKE 2; Santiago COSTA 2; Thiago CHEMEZ 0; Estanislao CRESPI 0. DT: Leandro SPIES.
PARCIALES: 16-17 // 27-15 (43-32) // 20-23 (63-55) // 18-17 (81-72 FINAL).
ÁRBITROS: Sergio TARIFEÑO y Pablo LEYTON.
ESTADIO: El Gigante de la Avenida.