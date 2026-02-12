81 a 72 en el Gigante de la Avenida

Liga Argentina: Colón no pudo con Suardi y sumó su tercera derrota consecutiva

El local tuvo un gran segundo cuarto y encaminó la novena victoria de la temporada ante el voluntarioso equipo sabalero que se quedó con las manos vacías. Santiago Calderón con 22 fue el máximo artillero de Sportivo, mientras que Germán González con 16 fue la referencia ofensiva del elenco rojinegro que el próximo domingo recibirá a Villa San Martín en el Roque Otrino.