Alma Juniors suma dos jugadores de calidad y experiencia para el Federal
Alma Juniors refuerza su plantel de cara a la Liga Federal 2026 con la llegada de Nicolás Bravo y Lucas Lauxmann, dos jugadores con trayectoria en competencias federativas que aportarán jerarquía e intensidad al equipo de Esperanza.
Nicolás Bravo, el jugador de 2 metros que incorporó Alma Juniors.
El conjunto esperancino confirmó las incorporaciones de Bravo —procedente de Colón de Santa Fe con experiencia en clubes del básquet argentino— y Lauxmann —que llega tras temporadas en ligas regionales— para encarar el torneo que comenzará entre el 26 de febrero y el 6 de marzo de 2026 y en el que Alma buscará ser protagonista en su región.
Alma Juniors sigue armando un plantel competitivo para la próxima edición de la Liga Federal de Básquetbol, el torneo nacional más federal del básquet argentino que otorga plazas de ascenso a la Liga Argentina y que reunirá a clubes de todo el país entre fines de febrero y principios de marzo de 2026.
La dirigencia del club confirmó la contratación de Nicolás Bravo, interno de 2 metros que proviene de Colón de Santa Fe, donde fue figura en competencias nacionales e integró equipos del circuito federativo. Bravo también cuenta con antecedentes en clubes como Centro Español de Plottier, sumando roce competitivo y presencia física en la pintura. Esta experiencia será clave para el rol que tendrá en la estructura del equipo.
Por su parte, Lucas Lauxmann se suma también al proyecto de Alma Juniors como ala pivote, aportando juventud y dinamismo en el juego interior. Lauxmann llega tras desempeñarse en ligas regionales y torneos federativos, donde dejó buenos réditos por su capacidad de adaptación y trabajo en ambos aros.
Lucas Lauxmann, un aporte de juventud y dinamismo para Alma.
Con estas incorporaciones que apuntan a dar más versatilidad y competitividad, Alma Juniors cierra su primera parte de pretemporada con la mira puesta en un certamen exigente, donde su rendimiento en la etapa regional de la Liga Federal 2026 será clave para intentar dar pelea desde el inicio.
Un largo torneo con 92 participantes
Tras el cierre del plazo de inscripción, la competencia contará con 92 equipos distribuidos en siete conferencias, ratificando una vez más su carácter federal y el protagonismo de clubes del interior del país. En ese contexto, la presencia de Almagro y Alma Juniors refuerza el crecimiento sostenido del básquet esperancino en el plano nacional.
Ambos equipos integrarán la Zona B junto a Atlético de Rafaela, Sanjustino, Atlético Sastre, María Juana, Unión y Juventud y Atlético Tostado, en una fase inicial que promete paridad, viajes cortos y una fuerte competencia regional.
Para Almagro, la Liga Federal representa la continuidad de un proyecto deportivo que viene consolidándose en los últimos años, con protagonismo en torneos asociativos y una identidad clara dentro del básquet santafesino. En tanto, Alma Juniors vuelve a decir presente a nivel nacional, sosteniendo su tradición y su apuesta por el desarrollo del básquet formativo y competitivo.
La participación simultánea de ambos clubes no solo jerarquiza a Esperanza dentro del mapa del básquet argentino, sino que también refleja el trabajo dirigencial, el compromiso de jugadores y cuerpos técnicos, y el acompañamiento de una comunidad que históricamente respalda al deporte.
Santa Fe capital también tendrá sus representativos en este certamen. Participarán Gimnasia y Esgrima y Rivadavia Juniors, dos históricos exponentes de este deporte en la ciudad.