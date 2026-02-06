Evento solidario

Lanzaron la primera edición de la Maratón "Alma en Acción" en Esperanza

El club Alma Juniors y su mutual presentaron oficialmente una propuesta deportiva y social que se correrá el 28 de marzo, con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. Todo lo recaudado será a beneficio de AANE y del Hospice La Piedad.