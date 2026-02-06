Lanzaron la primera edición de la Maratón "Alma en Acción" en Esperanza

Con el objetivo de promover la participación ciudadana y canalizar ayuda concreta hacia instituciones locales, se realizó en Esperanza el lanzamiento oficial de la primera edición de la Maratón solidaria “Alma en Acción”.
El club Alma Juniors y su mutual presentaron oficialmente una propuesta deportiva y social que se correrá el 28 de marzo, con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. Todo lo recaudado será a beneficio de AANE y del Hospice La Piedad.
La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Club Alma Juniors y su asociación mutual, y tendrá lugar el próximo 28 de marzo, con todo lo recaudado destinado a la Asociación Ayuda al Niño Especial (AANE) y al Hospice La Piedad.
Durante la presentación, los presidentes de ambas instituciones, Eduardo Schmittendorf -Mutual Alma Jrs.- y Guillermo Carrel -CA Alma Jrs.-, destacaron el trabajo previo que permitió concretar la propuesta.
“Es un acontecimiento que en lo personal me pone muy contento como presidente de la mutual, porque lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo y hoy podemos presentarlo a la comunidad”, expresó Schmittendorf.
Explicó que se trata de “un acontecimiento social que surge como iniciativa del club y la mutual, que llamamos Alma en Acción”, pensado para “desarrollar y planificar eventos que sirvan para mejorar la comunidad toda”. En ese sentido, remarcó que la recaudación de cada actividad “va exclusivamente para instituciones de la ciudad que lo necesiten”.
La maratón contará con tres distancias —3, 5 y 10 kilómetros— y estará abierta a corredores de la ciudad, la región y localidades vecinas. “Esperamos gente de la región, de la provincia y de ciudades cercanas”, señalaron los organizadores, confiados en una amplia convocatoria.
Bajo el lema “Corremos por una buena causa”, el evento busca combinar actividad física y compromiso social. “No tenemos ninguna duda de que la ciudadanía en su conjunto va a apoyar para que sea un éxito, y para que luego se traduzca en el dinero que necesitan las instituciones que mencionamos”, subrayó Schmittendorf.
En el acto estuvieron presentes representantes de las entidades beneficiadas: por el Hospice La Piedad participaron la hermana Alicia y Corina Rolón, mientras que por AANE lo hicieron María Inés Glokner y Marcela Aquino. Ambas instituciones fueron definidas por los organizadores como “muy cálidas, conocidas y sentidas por la comunidad de Esperanza”.
En el plano organizativo, Schmittendorf agradeció especialmente al intendente Rodrigo Müller “por facilitar el circuito y los cortes de calles el día de la maratón”, lo que permitirá recorrer las principales avenidas de la ciudad.
La coordinación técnica de la competencia estará a cargo del asesor deportivo Leonardo Laperchia. El circuito tendrá punto de largada y llegada en el Polideportivo del Club Alma Juniors y recorrerá las tres avenidas principales de Esperanza. El horario de inicio de la competencia será a las 18.30.
Las inscripciones se habilitarán el próximo lunes 9 de febrero a través del número de Whatsapp 3496445391.
Los premios serán para quienes hagan podio por categoría y género en las competencias de 5 y 10 K; así como la general por género; en tanto que la carrera de 3K será netamente recreativa. Todos los competidores recibirán una medalla de “finishers”.
El lanzamiento oficial se realizó el pasado jueves 29 de enero, con una conferencia de prensa de la que participaron las entidades convocantes y medios de comunicación locales.