Tenía 97 años

Falleció Gladys Erbetta, la atleta santotomesina que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de 1952

Nació en Santo Tomé el 28 de septiembre de 1928. En los JJOO de Helsinki participó en 200 metros llanos, salto en largo y posta 4 x 100 metros. Fue tapa de El Gráfico en enero de 1952.