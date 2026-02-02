Rememorando una experiencia única

De Coronda a Santa Fe: nadando en contra más de 25 horas

En una proeza que nunca nadie antes (y nunca nadie después consiguió), Alejandro Larriera unió las costaneras de Coronda y Santa Fe nadando contra la corriente durante más de una jornada y sin frenar. El error en el cálculo y las influencias de su propio padre y Florencio Romero en una travesía que al día de hoy ningún nadador se animó a repetir.