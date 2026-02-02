Fleitas valoró la organización y el esfuerzo colectivo en la Maratón Santa Fe-Coronda
El director deportivo destacó el compromiso institucional, el trabajo contrarreloj y el clima de fiesta que se vivió durante la competencia, además de analizar el desarrollo deportivo y el rendimiento de los nadadores.
Fernando Fleitas este domingo en diálogo con El Litoral. Crédito: El Litoral
La Maratón Santa Fe-Coronda volvió a confirmar su lugar como uno de los eventos deportivos más emblemáticos del año. Con una organización que logró sortear contratiempos hasta último momento y una multitud acompañando desde el río y la costa, la competencia dejó un balance altamente positivo tanto en lo logístico como en lo deportivo.
En este marco, Fernando Fleitas, director deportivo de la prueba, destacó el compromiso que permitió sacar adelante una edición cargada de emoción. “Coronda se puso la maratón al hombro, asi como el intendente y el gobernador. De Lotería de Santa Fe trabajaron para poder hacerla, y nosotros hicimos todo desde nuestro espacio. La parte organizativa salió bárbaro y podemos festejar”, afirmó.
Trabajo enequipo
El detrás de escena de la maratón implicó jornadas intensas y decisiones tomadas sobre la marcha. Fleitas remarcó que el esfuerzo fue total hasta los minutos previos a la largada. “Hasta última hora, faltaban 40 minutos y estábamos colocando las boyas, porque uno tenía que hacer una cosa, otro otra, y así. Se logró trabajando y acá está la realidad”, señaló.
Ese esfuerzo se vio reflejado en el clima general del evento. “Mirá lo que es esto, la fiesta, la gente, las embarcaciones, todo lo que se vivió. Me hace recordar la época de los 90, cuando yo competía. Realmente tengo una emoción y puedo decir: trabajo hecho”, expresó, visiblemente conmovido.
Una carreraexigente
En el plano deportivo, Fleitas analizó la actuación del nadador argentino Martín Carrizo, quien finalizó en el cuarto puesto tras una competencia muy exigente. “Se nos escapó el tercer puesto ahí nomás. Lo vimos peleando toda la carrera”, explicó.
Carrizo luchó durante toda la prueba y finalizó cuarto.
El director deportivo detalló la estrategia del equipo italiano, que terminó siendo determinante. “Son muy buenos los italianos, tienen un equipo muy fuerte. Trabajaron todo el tiempo a tres, eran tres contra uno. Le cambiaban los ritmos para quebrarlo y lo consiguieron”, relató.
El esfuerzoindividual
Pese a la desventaja numérica, Fleitas destacó la entrega del nadador argentino. “Él se la bancó solito en el medio del río. Hizo todo lo posible junto con Lea Pérez, que es su guía de siempre, y logramos este cuarto puesto que ahí nomás podía haber sido mucho mejor”, afirmó.
Fleitas analizó la Maratón Santa Fe-Coronda: “La parte organizativa salió bárbaro”.
También comparó la estrategia rival con otras disciplinas. “El italiano vino a trabajar en equipo todo el tiempo. Iban rotando, tiraba uno, después el otro. Es como en el ciclismo, pero en el agua es peor todavía, la succión se siente mal”, explicó.
La Maratón Santa Fe-Coronda volvió a demostrar que su fuerza va más allá del resultado final. Con una organización que respondió bajo presión, una ciudad involucrada y una competencia de alto nivel, el balance dejó sensaciones de orgullo y satisfacción. Como resumió Fleitas, entre emoción y alivio, la postal final fue clara: “Trabajo hecho”.