Liga Argentina de Básquet

Estudiantes de Tucumán fue muy superior y se llevó la victoria del Roque Otrino

Dominando el trámite y el marcador desde el arranque del segundo cuarto, las cebras se impusieron por 85 a 66 con 8 jugadores anotando en doble dígito. Feder Ponce con 19 fue el goleador de Colón que sigue ante último y el miércoles visita a Suardi.