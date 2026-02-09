Estudiantes de Tucumán fue muy superior y se llevó la victoria del Roque Otrino

En la noche de este domingo, el gimnasio Roque Otrino de la capital provincial fue escenario de una nueva presentación del primer equipo de Colón de Santa Fe por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet.
Dominando el trámite y el marcador desde el arranque del segundo cuarto, las cebras se impusieron por 85 a 66 con 8 jugadores anotando en doble dígito. Feder Ponce con 19 fue el goleador de Colón que sigue ante último y el miércoles visita a Suardi.
Con la intención de reponerse rápidamente tras la caída que sufrió el miércoles pasado en Resistencia, la formación sabalera recibía a Estudiantes de Tucumán en duelo correspondiente a la Conferencia Norte de la segunda categoría del básquetbol argentino.
Con una actuación que fue de mayor a menor, los dirigidos por Leandro Spies se vieron sorprendidos y superados por un elenco tucumano que fue pura eficacia para, desde el arranque del segundo parcial, encaminar una victoria cómoda y con marcador final de 85 a 66.
Como es habitual, Hans Feder Pónce fue el máximo anotador en la derrota rojinegra con 19 unidades, mientras que Santiago Costa aportó 12 en la causa perdedora. En las cebras, Elias Cave y Javier Bollo se destacaron con 16 puntos cada uno en un equipo con 8 jugadores superando el doble dígito y que se repartió nada menos que 20 asistencias.
En cuanto al desarrollo del juego, la paridad reinó durante los primeros 10 minutos donde ambos equipos intercambiaron canastas y el dominio del marcador. En los instantes finales, Estudiantes pudo sacar una luz de 6 para irse arriba por 21 a 15.
Ya en el segundo peldaño, y aprovechando la ventaja física de sus hombres en la zona pintada, el equipo tucumano marcó una clara superioridad tanto en el trámite como en el marcador, controlando al sabalero en defensa y castigando en ataque para irse al descanso largo con una clara ventaja de 14 unidades, 48 a 34.
Siendo claro vencedor en la lucha por los rebotes, y sin dejar en ningún momento la intensidad que lo caracterizó en ambos costados de la cancha, el elenco visitante siguió estirando distancias ante un Colón que no lograba doblegar a una defensa siempre sólida y con el libreto muy claro.
El 71 a 48 con el que se cerrró el tercer cuarto marcó el final del partido y de cualquier reacción que pudiera tener el local sobre el final. En el último cuarto Colón mejoró un poco en su ataque pero fue demasiado tarde ante un Estudiantes que aprovechó a rotar su plantel y cerrar la victoria sin sobresaltos.
Con este marcador, Colón quedó con record negativo de 6 victorias y 13 derrotas, volviendo a presentarse este miércoles 11 cuando visite a Sportivo Suardi. En la pelea por la permanencia, las buenas noticias para el equipo santafesinos llegaron desde Córdoba y Mendoza, con los reveses de Huracán (LH) (6-14) y Fusión Riojana (7-14).
De esta manera, el equipo rojinegro se mantiene en el ante último lugar de la Conferencia Norte, en zona de permanencia pero sin margen de error.
COLÓN 66: Joaquín Fernández 5, Bautista Fernández 5, Juan Lozano 5, Hans Feder Ponce 19, Andrés Jaimes 5 (FI) Santiago Costa 12, Estanislao Crespi 4, Franco Mierke 4, Juan Aldaz 7, Thiago Chemez 0, Juan Orona 0, Bruno Santillán 0. DT: Leandro Spies.
ESTUDIANTES (T) 85: Santiago Capelli 12, Elías Cave 16, Juan Rodríguez 13, Joseph Hampton 11, Javier Bollo 16 (FI) Lorenzo Benay 4, Marco Ceppo 0, Federico Pedano 6, Matías Bichara 7, Patricio Aranda 0. DT: Fabrizio Espósito.
Parciales: 15-21, 34-48 y 48-71.
Árbitros: Ariel Rosas y Matías Sotelo.
Cancha: Roque Otrino.