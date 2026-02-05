82 a 68 en Resistencia

Liga Argentina: Villa San Martín frenó la racha positiva de Colón

En el segundo partido de la mini gira por el noreste del país, el equipo de Leonardo Spies no pudo sumar su cuarto triunfo al hilo y quedó con récord de 6 victorias y 12 derrotas. Feder Ponce con 27 fue el goleador del sabalero, que el próximo domingo recibirá a Estudiantes de Tucumán en el Roque Otrino.