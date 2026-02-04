Rumbo a Milano-Cortina

Javier Zanetti portó la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno

El vicepresidente del Inter participó del relevo de la llama olímpica en Italia de cara a Milano-Cortina 2026, que comenzará el 6 de febrero. Semanas antes, otro argentino, Luis Scola, también llevó la antorcha.