Javier Zanetti portó la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno
El vicepresidente del Inter participó del relevo de la llama olímpica en Italia de cara a Milano-Cortina 2026, que comenzará el 6 de febrero. Semanas antes, otro argentino, Luis Scola, también llevó la antorcha.
Javier Zanetti participó del relevo de la antorcha rumbo a Milano-Cortina 2026.
Javier “Pupi” Zanetti fue uno de los portadores de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El exfutbolista y actual vicepresidente del Inter de Milán integró el recorrido de la llama en territorio italiano, como parte del relevo previo a la apertura de Milano-Cortina.
El recorrido de la antorcha se desarrolla en distintas ciudades antes de llegar a Milán y Cortina d’Ampezzo, sedes del evento que se inaugurará el 6 de febrero de 2026. En cada etapa, la organización elige figuras del deporte y la cultura para participar del tramo asignado.
Javier Zanetti participó del relevo de la antorcha rumbo a Milano-Cortina 2026.
Antes, Luis Scola
Semanas atrás, Luis Scola también fue protagonista del relevo en Varese. El exjugador de básquet, referente de la Generación Dorada y actual directivo del Pallacanestro local, tuvo su participación dentro de la misma ceremonia que acompaña la cuenta regresiva hacia los Juegos.
La presencia de Zanetti y Scola en el relevo se sumó a una lista de personalidades invitadas a portar la llama en distintos puntos del trayecto. El evento continuará su marcha por Italia hasta el arribo final a las ciudades anfitrionas.