Murió un guardia en una sede olímpica de Italia: estaba trabajando a -12°C
Pietro Zantonini tenía 55 años y fue hallado sin vida en el Estadio de Hielo de Cortina d’Ampezzo, una de las sedes de Milán-Cortina 2026. La tragedia abrió una investigación por las condiciones laborales en medio del clima extremo.
El Estadio de Hielo de Cortina es una de las sedes clave de Milán-Cortina 2026.
La cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se tiñó de luto. Pietro Zantonini, un trabajador de seguridad afectado a una de las sedes más importantes del evento, murió mientras cumplía una guardia nocturna bajo temperaturas inhumanas.
Zantonini tenía 55 años y fue encontrado sin signos vitales durante la mañana del lunes 8 de enero en su puesto de vigilancia en el Estadio de Hielo de Cortina d’Ampezzo, donde se disputarán algunas de las competencias centrales. Su cuerpo fue hallado por los trabajadores del siguiente turno, tendido cerca del acceso principal al predio.
Según confirmó la policía italiana a la agencia ANSA, el vigilante habría sufrido un colapso cardíaco fulminante. Sin embargo, las autoridades judiciales de la región abrieron una investigación para establecer si el frío extremo fue un factor determinante en la muerte.
Pietro Zantonini tenía 55 años y trabajaba como vigilante en la sede de Cortina.
El frío extremo, bajo la lupa
Durante esa noche, las temperaturas en la zona de los Dolomitas llegaron a los -12°C. La fiscalía busca determinar si Zantonini contaba con el equipamiento térmico adecuado o con algún tipo de refugio climatizado para protegerse del ambiente hostil, ya que se desempeñaba al aire libre.
Los primeros informes médicos coinciden en que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, pero aún se espera un informe forense más detallado. Mientras tanto, el caso provocó un fuerte reclamo sindical por las condiciones laborales.
Fuerte reclamo gremial
Representantes de los trabajadores de seguridad denunciaron que el apuro por terminar las obras y asegurar las sedes está exponiendo al personal a turnos prolongados y condiciones peligrosas. “Se está poniendo en riesgo la integridad física de quienes trabajan en la calle”, denunciaron ante los medios italianos.
La noticia generó un alto impacto en medios europeos y alcanzó incluso a la agenda política, donde se multiplican las críticas hacia la organización de los Juegos por priorizar los tiempos de ejecución por sobre la seguridad laboral.
Silencio oficial y conmoción local
El Comité Organizador de Milán-Cortina 2026 emitió un escueto comunicado lamentando la pérdida de Zantonini y enviando condolencias a su familia, sin hacer comentarios sobre las condiciones de trabajo ni responder a los cuestionamientos públicos.
En Cortina d’Ampezzo, la conmoción fue inmediata. Pietro era vecino de la zona y formaba parte del equipo humano que trabaja desde hace meses para que el evento se realice sin contratiempos. La comunidad local expresó su pesar en redes sociales y medios locales.
Nueva polémica sobre el evento
La tragedia ocurre en un contexto de múltiples cuestionamientos hacia los Juegos. A las críticas por el costo de la infraestructura y el impacto ambiental, ahora se suma el eje de la seguridad laboral. Las autoridades italianas deberán responder no solo ante la justicia, sino también ante la mirada de la comunidad internacional.