Juegos de invierno

Murió un guardia en una sede olímpica de Italia: estaba trabajando a -12°C

Pietro Zantonini tenía 55 años y fue hallado sin vida en el Estadio de Hielo de Cortina d’Ampezzo, una de las sedes de Milán-Cortina 2026. La tragedia abrió una investigación por las condiciones laborales en medio del clima extremo.