Arranca de titular el sábado

Facundo Castet: “Entiendo el enojo de la gente con los que nos quedamos del año pasado”

El ex jugador de Sarmiento se prepara para iniciar su tercera temporada consecutiva con la camiseta de Colón y sabe que debe revertir su imagen y la del equipo. “Nunca me pasó de estar en un club donde llegaron tantos compañeros juntos” dijo sobre las 16 caras nuevas que tiene el plantel de Medrán.