Facundo Castet: “Entiendo el enojo de la gente con los que nos quedamos del año pasado”
El ex jugador de Sarmiento se prepara para iniciar su tercera temporada consecutiva con la camiseta de Colón y sabe que debe revertir su imagen y la del equipo. “Nunca me pasó de estar en un club donde llegaron tantos compañeros juntos” dijo sobre las 16 caras nuevas que tiene el plantel de Medrán.
Siendo uno de los dos jugadores de Colón que estarán iniciando su tercera temporada de manera consecutiva con la camiseta sabalera (el otro es Nacho Lago), la de Facundo Castet se ha convertido en una voz autorizada para analizar el presente rojinegro y las obligaciones con las que iniciará su equipo la nueva temporada de la Primera Nacional que se pone en marcha el próximo sábado en Santa Fe.
De un 2024 en el que fue de mayor a menor a un 2025 donde los rendimientos y los resultados estuvieron muy por debajo de las expectativas, el zurdo es consciente que deberá volver a su mejor versión para recuperar la confianza del hincha sabalero tanto a nivel individual como en lo grupal.
En este camino, y contrario a lo que la mayoría suponía, Castet hizo una gran preparación en la que le terminó ganando el puesto de titular a Leandro Allende, uno de los primeros refuerzos en llegar a Santa Fe y quien viene de destacarse en ese mismo sector con la camiseta de Quilmes.
Castet será el lateral izquierdo titular en el debut. Foto: Juan Foglia
"Queremos que el torneo comience"
En diálogo con FM Sol 91.5, el experimentado lateral sobre el sector izquierdo comentó: “Fue una pretemporada muy buena, le metimos muchos trabajos con el entrenador y sabemos que se viene otro torneo muy duro para nosotros. Si metés una buena pretemporada, después lo sentís durante todo el año. Ahora tenemos muchas ganas de que el torneo comience”.
Siguiendo por esta línea, y en referencia a la idea de juego que intenta imprimirle Medrán al equipo, el ex Sarmiento reveló: “Sabemos lo que quiere el técnico, pretende un equipo intenso que presione y ojalá que podamos mostrarlo en la cancha. Hicimos buenos amistosos y se armó una buena competencia interna”.
En cuanto al armado de un plantel que sumó en este mercado nada menos que 16 caras nuevas, el lateral zurdo que iniciará la campaña en el 11 titular indicó que “nunca me pasó de estar en un club donde llegaron muchos compañeros, por suerte se están acoplando muy bien y los que seguimos también los ayudamos para que la adaptación sea más rápida”.
“Nos armamos todos desde cero y tratamos de ayudar a los chicos nuevos para que conozcan la ciudad”, agregó.
Caste quiere olvidarse rápido de un mal 2025. Crédito: Juan Foglia
"Estoy contento por haberme quedado"
En otro tramo de la charla, y ante la consulta respecto de la relación con la gente y la exigencia que tendrá sobre sus hombros en el inicio de la nueva campaña, Facundo Castet reflexionó: “Entiendo que la gente esté enojada con los jugadores que nos quedamos del año pasado. Todos sabemos lo que nos pasó, pero estoy contento por haberme quedado y ojalá que podamos revertir esa imagen”.
Profundizando sobre esa situación, el 3 rojinegro manifestó: “El club es hermoso y la gente me recibió muy bien. No vine al club a hacerle gastar plata, vine a ayudarlo de la mejor manera. Siempre trato de ponerle buena onda, hacer las cosas más divertidas, y cuando hay que ponerse serio, hacerlo”.