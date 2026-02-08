Recta final para la vuelta de Colón al ruedo: ¿Medrán ya tiene los 11?

La larga espera (más de cuatro meses) está llegando a su fin y Colón encara la semana final de preparación con vistas al partido del sábado a las 20 ante Deportivo Madryn, que marcará el inicio de la temporada en la Primera Nacional, no solamente tratando de borrar la pésima campaña del año pasado, sino también apostando al objetivo que tiene Colón en esta categoría: la vuelta a Primera División.
Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea, serían, casi con seguridad, los once titulares que dispondría Medrán para el partido inaugural.
El técnico sabalero tomó en cuenta los tres partidos amistosos que disputó el equipo (los dos en Uruguay y el de Patronato en el predio), más lo que está viendo de las últimas incorporaciones, sobre todo Federico Rasmussen, el zaguero central que llegó de Godoy Cruz y que en pocos entrenamientos se metió entre los once probables titulares.
Rasmussen le gana la pulseada al paraguayo Olmedo y a Nicolás Thaller, los dos jugadores que tendrá como primeras alternativas de reemplazo, Medrán, en el caso de que alguno de los dos titulares no pueda jugar.
Luego, Peinipil y Castet por los laterales eran una fija, como también tres de los integrantes del mediocampo (Marcioni, Muñoz y Antonio). Faltaba definir el volante por izquierda y Conrado Ibarra se mete en el equipo a pesar de las opciones que tenía Medrán (una de ellas era la de poner a Lago por allí y apostar a Godoy, otra de las incorporaciones, como media punta), liberando a Lago para que juegue unos metros más arriba y suelto, acompañando a Alan Bonansea, que se quedó con el puesto en el mano a mano con Castro.
“Fue una pretemporada muy buena, le metimos muchos trabajos con el entrenador y sabemos que se viene otro torneo muy duro para nosotros. Sabemos lo que quiere el técnico, pretende un equipo intenso que presione y ojalá que podamos mostrarlo en la cancha. Entiendo que la gente esté enojada con los jugadores que nos quedamos del año pasado… todos sabemos lo que nos pasó, pero estoy contento por haberme quedado y ojalá que podamos revertir esa imagen”, señaló Facundo Castet en diálogo con Sol Play sobre el cierre de la semana pasada.
Facundo Castet admitió que la gente está enojada con los jugadores que vienen del plantel anterior. Foto: Juan Foglia
Sobre la conformación del nuevo grupo también manifestó: “Nunca me pasó de estar en un club donde llegaron muchos compañeros, por suerte se están acoplando muy bien y los que seguimos también los ayudamos para que la adaptación sea más rápida”, enfatizó uno de los futbolistas más experimentados que quedó de las últimas temporadas en Colón.
El conflicto con José Neris
Una de las situaciones conflictivas que queda sin resolver, es la relacionada con José Neris, el delantero uruguayo por el que Colón puso mucho dinero para comprar una parte de su pase y que ahora pretende irse pero sin dejarle dinero a la institución.
Las postura dirigencial es muy clara al respecto: permitirle que siga su carrera en otro club (él manifestó reiteradamente que no quiere hacerlo en Colón), pero a cambio de una venta o un préstamo. En tal sentido, tenía todo arreglado con América de Cali y a Colón le iba a quedar dinero, pero se negó a aceptar la transferencia.
¿Qué hará Colón?, en principio, “colgarlo” hasta que haya alguna solución y que el futbolista – a través de su representante – dé una señal concreta para que el club pueda recuperar, al menos, el dinero que ha invertido, que no es poco y obligó, por ejemplo, a una refinanciación en cuotas que se pagó durante la gestión de Godano.
Platense sigue sin cumplirle a Colón
El otro conflicto está planteado con Platense, que sigue sin cumplir nada con Colón: ni el pago de la opción que ejerció en su momento por el pase de Lionel Picco, ni tampoco lo que a Colón le corresponde (30 por ciento) del pase de Picco al fútbol brasileño, concretado en 1,8 millones de dólares brutos.
¿Qué es de la actualidad de Madryn?
En cuanto a Deportivo Madryn, como ya informó El Litoral, viajó a Trelew a jugar dos partidos amistosos frente a Olimpo de Bahía Blanca, a fin de ponerle punto final a la preparación con vistas al comienzo del torneo, donde pretende contar con el mismo protagonismo que adquirió el año pasado, cuando estuvo a minutos del ascenso a la “A”.
En el primer partido, empató 1 a 1 y eta fue la formación que puso Cristian Díaz, el entrenador de Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi (Yossen), Nicolás Ortiz, Diego Martinez; Julián Cosi, Federico Recalde, Nicolás Barrientos, Ezequiel Montagna; Mauricio Cuero y Pio Bonacci. El gol lo convirtió Cuero de penal y estos fueron los cambios: Thiago Yossen por Facundo Giacopuzzi; Facundo Ospitaleche por Julián Cosi, Estanislao Jara por Mauricio Cuero, Nazareno Solis por Nicolás Barrientos, Juan Peinipil por Pio Bonacci y Franco Godoy Milessi por Nicolás Ortiz.
En el segundo partido, la victoria fue de Madryn por 1 a 0 con gol de Juan Peinipil y estos 11: Matías Montero; Álvaro Dionisio, Alejandro Gutiérrez Arango, Franco Godoy Milessi, Rodrigo Ayala; Yvo Calleros, Facundo Ospitaleche, Nazareno Solís, Estanislao Jara; Elías Ayala y Juan Peinipil.