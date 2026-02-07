A 8 días del debut en Santa Fe

Cristian Díaz: “Colón es un club de primera y un gran atractivo para cualquier jugador”

El entrenador del Deportivo Madryn analizó el presente de su primer rival en el nuevo torneo de la Primera Nacional. Además, hizo un balance de la pretemporada de su equipo y contó detalles de la situación que le tocó vivir con el arquero Nievas.