Cristian Díaz: “Colón es un club de primera y un gran atractivo para cualquier jugador”
El entrenador del Deportivo Madryn analizó el presente de su primer rival en el nuevo torneo de la Primera Nacional. Además, hizo un balance de la pretemporada de su equipo y contó detalles de la situación que le tocó vivir con el arquero Nievas.
Díaz vuelve a la Argentina tras dirigir en Perú y Paraguay. Foto: Prensa Deportivo Madryn.
Este sábado, el Deportivo Madryn le pondrá punto final a su pretemporada con un partido de carácter amistoso ante Olimpo de Bahía Blanca. El cotejo finalmente se disputará en la cancha del club Huracán de Trelew a raíz de que el estadio del aurinegro se encuentra en obras y la idea de la institución es brindarle a los espectadores las medidas necesarias para disfrutar del espectáculo.
Tras una mini gira por el Gran Buenos Aires que incluyó encuentros de preparación con la reserva de Argentinos Juniors, Argentino de Quilmes y Acassuso, los dirigidos por Cristian Díaz cierran su puesta a punto a una semana del debut oficial contra el equipo de Ezequiel Medrán, previsto para el próximo sábado 14 de febrero, desde las 20 y en el estadio Brigadier López de la capital santafesina.
El aurinegro renovó la mayor parte de su plantel. Foto: Prensa Deportivo Madryn.
En las últimas horas el flamante entrenador del Deportivo Madryn conversó con LT10 y dio su parecer sobre el rival que tendrá que enfrentar en el estreno en la Primera Nacional: “Colón es un equipo de Primera División que se lo ve en esta situación. A la hora de elegir destino es prioridad para cualquier futbolista, por ser campeón del fútbol argentino y finalista de Copa Sudamericana”.
Siguiendo por esta línea, y sobre el presente que atraviesa la institución del barrio Centenario, Díaz señaló: “Colón me aparece como un gran atractivo, incluso con un cambio de dirigencia que seguramente le dará un cambio de aire. Para Colón no llegar a la final no está bueno, todo lo bueno que le pase es parte de la obligación que tiene como institución”.
Dejando de lado el debut, al ex lateral de Independiente se lo consultó por las expectativas personales y del equipo de cara a la nueva temporada que se inicia en la Primera Nacional y donde el aurinegro parte naturalmente como candidato tras la gran campaña realizada en 2025.
Sobre esto, Díaz manifestó: “Es una categoría muy dura, te diría la que más en el país. Queremos ser competitivos, Madryn estuvo muy cerca de lograr el ascenso y no es para nada fácil, pero la búsqueda irá por ahí. Nos armamos de buena manera y queremos que el futbolista tenga la mayor cantidad de información posible para entender lo que pretendemos”.
Profundizando sobre su trabajo en estas semanas de pretemporada, el nuevo DT del elenco patagónico comentó: “Si logramos una buena convivencia y una competencia interna sana, podemos invitarnos a soñar con hacer cosas importantes. Mantener la base es clave para una buena pretemporada, y más allá de quién juegue, sostener la columna vertebral nos permite tener alternativas y variantes”.
Durante enero, el Deportivo Madryn fue noticia a nivel nacional por una grave situación que se produjo en uno de los primeros entrenamientos que comandaba Cristian Díaz y cuando el portero Mauricio Nievas se desplomó en plena práctica víctima de una afección cardíaca que lo puso al borde de la muerte.
La rápida reacción de sus compañeros, el propio cuerpo técnico y los médicos de la institución le salvaron la vida a Nievas, que luego fue intervenido en Buenos Aires y este lunes se reencontró con sus compañeros y fue recibido como un héroe.
Mauricio Nievas se recupera favorablemente y regresó a Madryn.
Sobre este episodio que le tocó atravesar, Díaz señaló: “Fue una situación muy fea que vivimos, no se la deseo a nadie. Yo siempre aprovecho esto que ocurrió para tratar de que se tome conciencia sobre lo importante que es una reanimación, saber qué hacer en ese momento y tener en el club un desfibrilador. Las cosas no pasan nunca hasta que pasan, el accionar del cuerpo médico fue fundamental".
"Lo operaron y tiene que hacerse una nueva intervención, veremos cómo sigue la historia y las posibilidades que tendrá de desarrollarse como jugador. Eso no me importa, a él lógicamente sí, pero para nosotros lo más importante es que está vivo”, comentó el DT del equipo chubutense.