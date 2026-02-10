Murió Fabián Borro, ex presidente de la Confederación de Básquet y funcionario de FIBA Americas

Murió este martes a sus 64 años Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) y directivo de FIBA Americas.
Fue también miembro del sindicato de Obras Sanitarias, Obras Basket, Febamba y la Asociación de Clubes. Su paso fue cuestionado por el decaimiento de la disciplina a nivel nacional.
Se trata de uno de los hombres de mayor peso dirigencial en las últimas décadas dentro de la disciplina. También sufrió incontables críticas por la recaída del rendimiento e infraestructura del básquet albiceleste tras su paso como mandatario.
"La Confederación Argentina de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. A sus 64 años, se desempeñaba desde mayo de 2023 como presidente de FIBA Américas y del club Obras Sanitarias", inicia el mensaje oficial de la Confederación Argentina de Básquet (CAB).
"En el plano internacional, representó al básquet argentino con compromiso y capacidad de liderazgo, fortaleciendo los vínculos con FIBA y posicionando nuevamente a la Confederación como un actor respetado en el escenario regional y global", completa el texto.
El comunicado cierra: "La Confederación Argentina de Básquetbol acompaña a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este momento de profundo dolor, y honra su memoria con el compromiso de continuar el camino que ayudó a trazar".