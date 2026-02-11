Los temas sabaleros antes del debut

Colón cobró “algo” de lo viejo de Platense y negocia por Neris

El presidente sabalero, José Alonso, confirmó a El Litoral que finalmente apareció un pago de la compra de Platense a Colón por Picco pero nada por la venta a Brasil. ¿El tema Neris?: “Sigue complicado pero estamos negociando”.