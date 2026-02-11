Colón cobró “algo” de lo viejo de Platense y negocia por Neris
El presidente sabalero, José Alonso, confirmó a El Litoral que finalmente apareció un pago de la compra de Platense a Colón por Picco pero nada por la venta a Brasil. ¿El tema Neris?: “Sigue complicado pero estamos negociando”.
En medio de la revolución masiva de nuevos socios en el Club Atlético Colón, de cara al debut de este sábado a las 20 frente al sureño Deportivo Madryn (viaja en micro desde la ciudad del viento) en el Cementerio de los Elefantes, la tesorería sabalera recibió una pequeña caricia: Platense depositó uno de los pagos adeudados de cuando compró a Lionel Picco.
Ahora, además de completar esa transferencia, el Negro de Santa Fe espera su parte importante por la venta.
¡Faltan 600.000 dólares!. Foto: Matías Napoli
Falta cobrar mucha plata por Picco...
“El Club Atlético Platense informa que el mediocampista Leonel Picco fue transferido al Club Remo de Brasil. ¡Gracias por dejar una huella imborrable, Leo! Lo mejor en su carrera”, informó en su momento el Calamar.
Leonel Marcelo Picco llegó a Platense, desde Colón de Santa Fe, en el mercado de pases de invierno del 2023 para afrontar la segunda parte de esa temporada. Con Martín Palermo al mando, alternó titularidad con suplencia en el equipo que llegó a la final de la Copa de la Liga en Santiago del Estero.
Durante su etapa en el club disputó 84 partidos oficiales entre Liga Profesional, Copa de la Liga, Trofeo de Campeones y Copa Argentina y convirtió 1 gol, ante Independiente Rivadavia. En su paso por Platense aportó regularidad, intensidad para la marca, compromiso y su criterio en la salida desde el fondo para ganarse todo el cariño del pueblo Calamar.
“A comienzos de 2025, Platense adquirió el 70% de su pase y le firmó un contrato hasta el 2028, ratificando la confianza del club en su rendimiento y su importancia dentro del plantel.
Ese mismo año fue parte clave en el equipo campeón, siendo titular en los Playoffs que finalizaron en la consagración histórica del 1/6. Leo aportó experiencia, equilibrio y carácter en un momento decisivo para nuestra institución.
“Ahora, se marcha a Brasil para continuar su carrera. Desde aquí le deseamos siempre lo mejor y le decimos que las puertas de nuestro club estarán siempre abiertas para él” agregaba el Calamar.
Lo concreto es que Colón debe percibir, ahora, el 30 por ciento de 1.8 millones de dólares “limpios” por la venta de Leonel Picco al fútbol brasilero. Sin dudas, un ingreso “muy importante” para las arcas sabaleras.
José Pablo Neris. Foto: El Litoral
Tema Neris: buscando un símbolo de paz
Otro de los temas, polémicos en medio de tanta expectativa, es la situación del delantero uruguayo José Pablo Neris.
Hace algunos días, el presidente sabalero expresaba por Sol Play 91.5: “Se está portando muy mal con nosotros. Nos está haciendo perder dinero y tiempo. Teníamos todo firmado con América de Cali, había firmado su presidenta, lo quería el manager y el técnico. Era una cifra importante, le pagaban automáticamente el 15% al jugador y un sueldo enorme”.
En el medio hubo una oferta inadmisible del entorno de Neris: ofrecieron 200.000 dólares a Colón para quedarse con la ficha. “Hay una maniobra de su representante de querer sacarlo libre. Este chico no lo entiende. Qué va a hacer, ¿un año corriendo alrededor de la cancha, sin ningún futuro? Nos está haciendo perder plata porque no lo podés transferir y encima tenés que pagarle un sueldo”.
“Le dije que se está arruinando su carrera porque se guía por un representante impresentable. Está presionado para forzar su salida o llegar a junio y salir libre. Eso nos genera una pérdida enorme”, expresaba Alonso.
En las últimas horas, si bien el tema José Neris sigue siendo complicado de resolver, apareció una ventana de negociación en el Mundo Colón. Lo que está claro es que acá no juega más y podrá jugar en cualquier club que arregle con Colón, que posee el 65 por ciento de los derechos económicos y el ciento por ciento de los federativos.