El 4 titular de Medrán

Mauro Peinipil: “Esperamos estar a la altura de lo que pide la gente de Colón”

El lateral derecho surgido del Deportivo Madryn y que viene de ser campeón con Independiente Rivadavia analizó a fondo el desarrollo de la pretemporada rojinegra a 72 horas del debut. “Llegamos bien al sábado, se armó un lindo grupo” aseguró desde el Predio 4 de Junio.