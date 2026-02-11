Mauro Peinipil: “Esperamos estar a la altura de lo que pide la gente de Colón”
El lateral derecho surgido del Deportivo Madryn y que viene de ser campeón con Independiente Rivadavia analizó a fondo el desarrollo de la pretemporada rojinegra a 72 horas del debut. “Llegamos bien al sábado, se armó un lindo grupo” aseguró desde el Predio 4 de Junio.
Peinipil le ganó la pulseada a Beltrán y arranca de titular. Foto: Prensa Colón.
Siendo una de las 16 caras nuevas que sumó Colón en este mercado de pases y con miras a la temporada 2026 de la Primera Nacional, Mauro Peinipil se sumó a la pretemporada rojinegra a principios de enero precedido de un gran año donde fue campeón de Copa Argentina con Independiente Rivadavia y con el desafío de sumar experiencia y rodaje en uno de los grandes del ascenso.
Con más de un mes de preparación junto al cuerpo técnico que conduce Ezequiel Medrán, el jugador nacido futbolísticamente en el Deportivo Madryn se ganó un puesto en el equipo titular basado en buenos rendimientos tanto en los entrenamientos que se llevan a cabo diariamente en el Predio 4 de Junio como en los tres amistosos que sumó Colón en esta extensa pretemporada.
Mostrando una interesante sociedad sobre la banda izquierda con Julián Marcioni, a Peinipil se vio como un lateral férreo en la marca pero con vocación ofensiva, siempre dispuesto a pasar al ataque y conformar un tándem peligroso con el ex Patronato.
Peinipil firmó a préstamo por una temporada. Foto: Prensa Colón.
De esta manera, el chubutense iniciará la campaña dentro de los 11 en un plantel amplio que armó la institución santafesina y donde deberá pelear el puesto con Emanuel Beltrán, el otro “4” que llegó para potenciar la competencia interna.
A poco más de 72 horas para el debut, Mauro Peinipil dialogó con los medios santafesinos y compartió sus sensaciones cuando resta tan poco para iniciar la competencia por los puntos nada menos que frente a la entidad que lo formó como futbolista y que le dio la primera oportunidad como profesional.
Al respecto, comentó: “Estamos transitando una semana muy linda que la veníamos esperando. La pretemporada se terminó haciendo un poco larga pero nos estamos preparando muy bien para el sábado. Se armó un lindo grupo, con muchos chicos nuevos que nos estamos conociendo y que sabe lo que es la categoría. Esperamos ya desde el sábado estar a la altura de lo que pide la gente de Colón”.
Al ser uno de los tantos refuerzos que se sumaron al sabalero de cara a la nueva temporada, Peinipil fue consultado sobre su adaptación al grupo y la conformación del plantel que tendrá el ascenso como principal objetivo. Sobre esto, reveló: “Desde el momento que llegué me hicieron sentir importante. Estoy siempre atento a lo que me pide Ezequiel (Medrán), lo tomo con mucha responsabilidad".
"A nivel grupal creo que los amistosos que hemos tenido en Uruguay fueron más un proceso de conocimiento donde además nos estábamos soltando tras una pretemporada muy dura. Una vez que volvimos y que jugamos con Patronato me parece que ya nos fuimos soltando, lo mismo en la práctica de la semana pasada en el estadio donde creo que todos nos sentimos más cómodos”, agregó.
Nacido y criado en Puerto Madryn, Mauro Peinipil sabe perfectamente la clase de rival que va a encontrar Colón el sábado en el Brigadier. Analizando a fondo al aurinegro, el lateral explicó que “el cuerpo técnico nos habló mucho sobre los amistosos que ellos jugaron. Sé perfectamente que es un rival difícil, que viene de llegar a la final el año pasado y que sostuvo una base".
El ex Madryn fue titular en los 3 amistosos. Foto: Prensa Colón.
"Entiendo que van a venir a hacer su trabajo pero me parece que nosotros tenemos que hacer hincapié en lo nuestro que va a ser muy importante. La idea será desde los primeros minutos poder llevarlos al campo de ellos aprovechando el empuje de nuestra gente. Creo que va a ser un lindo partido y esperamos estar a la altura”.
Con pasado en clubes con peso propio tanto en Primera División como en el ascenso, el 4 titular en el Colón modelo 2026 hizo referencia a lo que este nuevo desafío representa en su carrera deportiva: “Tengo muy en claro que vengo a un club grande y el objetivo de mínima es poder hacer un buen torneo".
"Vamos a jugar un torneo largo donde la posibilidad de tener un plantel como el que se armó está bueno. Sabemos lo que representa Colón y vamos a dejar todo de nosotros para que la gente se sienta parte de este grupo que la va a representar”, destacó.
Siguiendo por esta línea, Peinipil le habló a los simpatizantes rojinegros: “Al hincha le pedimos que nos acompañe. Ahora que estoy conociendo de cerca el mundo Colón veo que son muy pasionales. Vamos a necesitar de ellos y estoy seguro que se van a sentir identificados con el grupo que estamos armando y desde acá les aseguramos que nosotros nos vamos a brindar al máximo”.
Volviendo a la cuestión netamente táctica, el ex Independiente Rivadavia dio detalles de sus características y del rol que ocupará en el nuevo equipo que prepara Medrán: “Ezequiel nos pide a los que jugamos por los costados, en mi caso el derecho, que podamos soltarnos más y llegar a posiciones ofensivas".
"A mí en lo personal me gusta mucho ese juego más allá de que por lógica hay que cumplir con las obligaciones defensivas que uno tiene. Me siento muy cómodo con esa idea de juego porque me da la libertad de poder llegar a tirar un buen centro e incluso de llegar al gol que es lo que a mí me gusta y me potencia. Sabemos que por ahí está la clave y esperamos poder hacerlo a la perfección”, agregó.
En el final de la rueda de prensa en el 4 de Junio, el patagónico fue consultado sobre la sociedad que se está armando sobre su sector con Marcioni: “Con Julián no nos había tocado compartir un plantel previamente pero desde que yo me sumé fue con el compañero con el que más me tocó convivir dentro de la cancha".
"Medrán nos pide mucho construir desde las asociaciones así que con todo el trabajo de estas semanas nos conocemos y sabemos cómo nos manejamos. En lo personal esta posibilidad de Colón me encuentra mucho más maduro y con bastante rodaje en Primera. La verdad es que arranco el año muchas ganas que eso es lo más importante”, cerró Peinipil.